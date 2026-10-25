סקר מדהים בצרפת: לה פן תרסק את מלנשון ב-69% מול 31%

סקר חדש שפורסם ביום ראשון מעניק למרין לה פן, מנהיגת מפלגת הימין הקיצוני "האיחוד הלאומי" (RN), יתרון מוחץ לקראת הבחירות לנשיאות צרפת ב-2027. לפי הסקר, לה פן צפויה לזכות ב-36% מהקולות בסיבוב הראשון, אך הנתון המרכזי הוא הפער העצום שהיא צפויה לפתוח מול מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן-לוק מלנשון בסיבוב המכריע.

הסקר, שנערך על ידי מכון OpinionWay עבור ערוץ CNEWS, מצביע על כך שבתרחיש של עימות ישיר בין השניים בסיבוב השני, לה פן תזכה ל-69% מהקולות לעומת 31% בלבד למלנשון. מדובר בפער של 38 נקודות אחוז, כאשר לה פן אף התחזקה בנקודה לעומת הסקר הקודם, בעוד מלנשון איבד נקודה.

בסיבוב הראשון, לה פן מקבלת 36% מהקולות – עלייה של נקודת אחוז בתוך שבוע ושל שתי נקודות לעומת ספטמבר. מלנשון, לעומתה, זוכה ל-16% בלבד, לאחר עלייה של נקודה בסקר האחרון. הפער ביניהם עומד על 20 נקודות אחוז כבר בשלב הראשון.

אחד ההסברים לפער העצום הוא יכולתה של לה פן למשוך מצביעים גם מחוץ למחנה הימין. לפי הסקר, בתרחיש ההתמודדות מול מלנשון היא זוכה לתמיכתם של 44% ממי שהצביעו לעמנואל מקרון בסיבוב הראשון של בחירות 2022, וכן ל-93% ממצביעיו של אריק זמור באותה שנה.

התמונה משתנה כאשר בוחנים תרחישים אחרים לסיבוב השני. מול רפאל גלוקסמן או אדואר פיליפ, לה פן עדיין מובילה, אך בפער קטן בהרבה: 56% לעומת 44% בכל אחד משני התרחישים. בסיבוב הראשון מדורגים גלוקסמן ופיליפ במקומות השלישי והרביעי, עם 13% ו-12% בהתאמה.

דייוויד ליסנאר, ראש עיריית קאן, התחזק בשתי נקודות והגיע ל-6% – נתון שמשווה אותו לברונו רטאיו, מועמד הימין הרפובליקני. שניהם מקדימים את ראש הממשלה לשעבר גבריאל אטאל ואת אריק זמור, שמקבלים 4% כל אחד.

יצוין כי בתרחיש הסיבוב השני מול מלנשון, 33% מהנשאלים עדיין לא הביעו כוונת הצבעה. הנתונים מגיעים על רקע משבר פוליטי וחברתי עמוק בצרפת, עם גלי הפגנות ופרעות שפקדו את המדינה בשבועות האחרונים שרק מקרבים את לה-פן לכס השלטון.