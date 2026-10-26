אחד הראיונות הטעונים והמטלטלים ביותר שנראו באולפן 'כיכר השבת': אושיית הרשת והמבקר החריף אבי לוקוב הגיע לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס לבירור נוקב ונטול כפפות. לוקב שאף נתן בעבר ראיון ראשון כאן בכיכר השבת עם ביקורת חריפה על הנהגות ומציאות כואבת בתחומים שוני במגזר החרדי שינה את דעתו בימים האחרונים והודיע בצורה חד משמעית על הקשבה לגדולי הדור ותמיכה ביהדות התורה.

בשיחה גלויה וסוערת הוא מתייחס להאשמות על "מכירת חיסול" של עמדותיו, מתוודה בדמעות על הטעות הקשה בלשונות נגד גדולי ישראל, ומסביר מדויק מדוע למרות כל הפגמים בממסד – הצבעה ליהדות התורה היא קידוש השם.

"תכניס אוויר דרך האף": הדרמה באולפן והבירור הנוקב

הראיון באולפן נפתח בצעד יוצא דופן, כאשר המגיש משה מנס – המוסמך כמדריך נשימות – ביקש מאבי לוקוב לקחת 20 שניות של נשימות עמוקות כדי להירגע מהסערה המתחוללת סביבו בתקופה האחרונה.

לוקוב לא הכחיש את הטלטלה שעבר: "היה לי השבוע בירור עם עצמי אדיר. הבנתי מי אני ומי אני רוצה להיות. אני חושב שהתעליתי יותר מכל הימים הנוראים. קרה לי משהו אדיר עם עצמי".

כאשר מנס עימת אותו עם השינוי החד בעמדותיו – ממי שהיה הקול הבועט, הציני והביקורתי ביותר נגד החולאים בציבור החרדי, למי שפתאום קורא להתייצב לצד מפלגת יהדות התורה – הציף מנס את הטענות הקשות שצצו ברשת: "אנשים אומרים: בטח שילמו לו".

"אף אחד לא שילם לי", הבהיר לוקוב בנחרצות. "נפגעתי מאוד מאוד. אמרו שאני שקרן, שאני עושה דברים בשביל כסף, שאני שקרן ממומן בתוך קמפיין. נכנסתי לסערת רגשות והתחלתי לחשוב עם עצמי. ישבתי ובכיתי! התפללתי פעם ראשונה בחיים תפילה כזאת – התפללתי לאבא שלי שנפטר לפני חצי שנה: 'אבא, תעזור לי! אני מזהה שעשיתי טעות. אתה חזרת בתשובה ולא הפכת את חייך כדי שאני אהרוס את הציבור החרדי'".

"נפגעתי נקי נשמתי. אבל כשהתברר לי שיש לי השפעה – נבהלתי. כמו ספיידרמן: עם כוח גדול באה אחריות גדולה. רציתי להיות ליצן ולהעביר ביקורת מלמטה, אבל כשאתה מזהה השפעה, אתה חייב להתחיל להיזהר במה שאתה אומר."

העימות על חוליי הממסד: "זרקו ילד שלי מהחיידר"

במהלך הראיון התפתח דו-קרב מרתק בין השניים. מנס הציג את הכאב האותנטי של הציבור החרדי העובד והמודרני – האפליה במוסדות, השחיתות העסקנית, מאבקי החצרות והבתים, וההרגשה שלפני בחירות נזכרים לקרוא לעובדים רק כדי לשכוח אותם למחרת.

לדברי מנס המוסדות החרדיים סובלים מבעיות קשות. "הצבענו לנציגים, המלכנו ממשלות, והאם זה תרם לקידוש השם? האם זה עזר לאברכים או לבן שלי שהוא עריק? במבחן התוצאה כולם שונאים אותנו ואנחנו חוטפים גזירות. אולי להצביע שוב ושוב לאותו דבר זו הטעות?".

לוקוב לא התכחש לביקורת, ואף הודה כי הוא מסכים עם מורכבות השאלות, אך הדגיש את ההבדל התהומי בגישה:"העברתי ביקורת על המון תחומים – כלכלה, פרנסה, חיידרים. אבל לזה אין משקל כבד אצלי, זה במשקל קל. יש משקל כבד לשבת ולריבוי תורה בישראל. יש לנו המון ביקורת, ואני לא חוזר בי משום ביקורת – למעט דברים שאמרתי נגד גדולי ישראל. שם טעיתי ברמה הכי גבוהה שיש".

"אף אחד לא מצביע לגולדקנופף – מצביעים לרבנים"

בלב הראיון הסביר לוקוב את נוסחת ההכרעה שלו לקראת הבחירות, תוך שהוא מגדיר את ההצבעה ליהדות התורה כמבחן של קידוש השם מול חילול השם.

"אף אחד, שלא תהיה לך טעות, אף אחד לא מצביע לגולדקנופף ולרב יעקב אשר. אנחנו מצביעים לרבנים שלנו", אמר לוקוב. "יש מה לתקן וחייבים לתקן מבפנים. אנחנו לא נתגרש על נושאים של כלכלה, אנחנו נבקש שלום בית, וגם אם לא נקבל – נרכין את הראש".

לדבריו, הצבעה למפלגות אלטרנטיביות מתוך מחאה היא צעד הרסני:"חילול השם זה פתק שאומר: 'אני חושב שגדולי הדור לא מבינים מי מנהל אותם, שולטים בכם עסקנים ונכדים'. הפתק הזה מכניס אצבע בעין לגדולי ישראל. הפתק של ג' הוא פתק בעייתי, הוא פתק נורא בעייתי – אבל בברירה שאתה עומד מולה, הצבעה לג' היא קידוש השם. זה הפסוק 'ונקדשתי בתוך בני ישראל'".

המסר למודרניים והמוכנות לפרוש מהרשת

בהתייחסותו לחרדים מודרניים ולמי שאינו מוצא את מקומו במערכת השמרנית, קרא לוקוב ליושרה אישית:"אם בן אדם מחליט החלטות לבד ללא רב – זה לא חרדי, זה אוקסימורון. תהיה אמיץ! אם הדרך החרדית לא מתאימה לך, תעבור למגזר הדתי-לאומי או לקהילות הליטאיות בארצות הברית. אבל למה להרוס את הגרעין החרדי שמשמר את התורה האמיתית?".

את הראיון סיים לוקוב בהצהרה דרמטית על עתידו ברשתות החברתיות ובמרחב הציבורי:

"הטעות הגדולה שה הייתה לי עד היום היא שהחלטתי החלטות לבד ולא שאלתי רב. מהיום – לא תועבר ביקורת יותר עד שלא יהיה רב שיעבור על זה ויגיד לי 'בסדר'. אם הוא לא מאשר – זה לא יוצא לפועל. אין לי שום בעיה לחזור לאנונימיות שלי ולחזור להיות הנדסאי בניין. הלכתי נגד חכמים וטעיתי, והישג הראשון שלי הוא לקחת אחריות ולא לפגוע בציבור החרדי ובגדולי ישראל".