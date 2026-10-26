הרב הבכיר שתמך בסמוטריץ' מפתיע: "הפעם אצביע ליהדות התורה"

הגאון רבי יצחק ברדא, ראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון וגיסו של מרן הגר"מ מאזוז זצ"ל, הודיע בשיעורו השבועי כי בבחירות הקרובות יצביע ליהדות התורה (ג').

הרב ברדא, שתמך בבחירות הקודמות ברשימתם של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, התייחס לשינויים במפה הפוליטית ואמר: "אני לא מכיר את ההוא שהתחבר איתו, אני לא יודע מה האג'נדה שלהם עכשיו".

בהמשך סיפר על פגישתו עם יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר: "יעקב אשר בא ודיבר, ודיברנו בהבנה ברורה על הדברים שעומדים על הפרק. לכן החלטתי בעצמי להצביע יהדות התורה ג'".

הרב הסביר את החלטתו: "אנחנו בדעה אחת, בשמירה על התורה, בשמירה על בחורי ישיבות, בשמירה על השבת, בשמירה על כל דבר ששייך לתורה הקדושה".