מעמד אדיר התקיים בירושלים, כאשר מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס, יחד עם כ-200 גדולי ראשי ישיבות, רבני קהילות, ראשי מוסדות וגבאי בתי כנסת, התכנסו לכינוס חירום לקראת מערכת הבחירות הגורלית, בקריאה נחרצת לכל בן תורה להירתם למערכה ולפעול בכל כוחו למען הצלחת תנועת ש"ס

בכינוס השתתפו חברי מועצת חכמי התורה: הראש"ל הגר"י יוסף, הגר"א סאלים ראש ישיבת 'מאור התורה', הגר"ש בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגר"ר אלבז ראש ישיבת 'אור החיים', הגר"י כהן ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' והגר"ש מחפוד גאב"ד 'יורה דעה'.

כמו כן, השתתפו עשרות ראשי ישיבות ורבני קהילות: הגאב"ד הגר"ש זעפראני, הגר"ז כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', הגר"ח כהן ראש ישיבות 'באר התלמוד, הגר"י סיטון ראש ישיבת 'משכן חיים', הגרב"צ אטון ראש ישיבת 'ראשית חכמה', הגר"ד אברהם ראש מוסדות 'מפעלות החינוך' וראש ישיבת 'בניין אב', הגר"ש ביתאן ראש ישיבת 'דעת חיים', הגר"מ צור נשיא ישיבת 'אש התלמוד, הגר"י לסרי ראש ישיבת 'אש התלמוד', הגר"ע יוסף ראש ישיבת 'אוהל יוסף', הגר"י יונה רב שכונת גבעת שאול, הגר"י בן עמרם מרבני גבעת שאול, הגר"מ ששון ראש ישיבת 'מבקשי תורה', הגרי"ח סויסה ר"י 'תורה ודעת' ומרבני 'לבקר בהיכלו', הגר"י שילוני ראש ישיבת 'דרכי דוד', הגר"מ טולדנו, ועוד רבים מרבני הקהילות העיר, מנהלי מוסדות וגבאי בתי כנסת.

בכינוס השתתפו גם יו"ר ש"ס אריה דרעי, ח"כ מיכאל מלכיאל, מנכ"ל ש"ס ח"כ חיים ביטון, סגני ראש העיר ירושלים צביקה כהן וחיים כהן וחברי מועצת העיר אריאל גולן ויוסף חיים מועלם.

בדברים שנשאו מרנן ורבנן הדגישו את גודל השעה והאחריות המוטלת על כל אחד ואחד להירתם למערכה ולפעול להצלחת תנועת ש"ס: "זו מערכה גורלית על עתיד עולם התורה והיהדות. יש כאן מלחמת חורמה של השמאל נגד כל קודשי ישראל. הם רוצים לעקור את הכול. אין לאף אחד את הזכות לעמוד מן הצד. כל אחד ואחד חייב לצאת ולהצביע, ולפעול ולהשפיע על סביבתו להצביע לתנועת ש"ס, כדי לחזק את כוח התורה, לשמור על לומדי התורה ולשמור על הזהות היהודית של המדינה".