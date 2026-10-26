הגר"ד לנדו בהתבטאות חריגה: "הם יישרפו בגיהינום שריפת עולמים"

הרב יששכר נתן, ראש כולל "תורת יששכר", שנועד לייצג ברשימת 'צבע שחור' את ציבור בני התורה הספרדי - ופרש, עלה למעונו של מנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ושמע דברים חריפים.

הגר"ד לנדו התבטא על מי שיצביע להם: "אני אומר שיש להם גיהינום מוזמן, גיהינום על הכל. הם יישרפו בגיהינום שריפת עולמים".

"אתה יכול להגיד בשמי", הוסיף ראש הישיבה, "גיהינום מוכן בשביליהם עד הסוף".

הרב נתן טען בפני הגר"ד כי "כשבדקתי את כל הדברים מסביב, וראיתי שכל העניין שלהם זה לא בשביל לעבור, זה בשביל לקחת קולות לחרדים, הם לא רוצים לעבור".

בתגובה, אמר ראש הישיבה הגר"ד לנו: "הם רוצים לקלקל. הם מקבלים כסף מהשמאל".