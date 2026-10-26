היוזמה של הפלגים הקיצוניים לשבש את יום הבחירות, בין היתר באמצעות חסימות כבישים מרכזיים ברחבי הארץ, כפי שנחשף ב'כיכר השבת', צוברת תאוצה. בכיר במשטרה אף אמר כי קיימות התראות על כך וכי הם נערכים למנוע זאת.

בנתיים, מנהיג פלג הרצ"פניקים ב'פלג הירושלמי', הגאון רבי צבי פרידמן, שמרבית ההפגנות שנערכו בשנה האחרונה נגד מעצר תלמידי ישיבות, יצאו בהוראתו, יוצא במכתב חריף לקראת הבחירות, שיש בו כדי לרמוז אולי על מה שצפוי.

לצד האיסור המוחלט של הרב פרידמן על תלמידיו להשתתף בבחירות, הוא מכנה את גזירת הגיוס כ"רצח עם", וטוען כי אין דרך להתגבר על הגזירה אלא להתנגד לה בכל תוקף ולהפגין בכל עוז.

במכתבו, מיום ט' במר חשון, כותב הרב פרידמן: "באשר לגזרת השמד של הגיוס, אין כל דרך להתגבר עליה ע"י מו"מ והסכמה, או במישור הפרלמנטרי, או בכל דרך שהיא. ומי שסבור אחרת, חי באשליות".

הגר"צ פרידמן מוסיף וכותב כי "העצה היחידה: להתנגד בכל תוקף ולהיכנס למאסרים בשמחה, ולהפגין בכל עוז, ולא להתפעל מסנקציות למיניהן, עד כדי מסירות נפש. כדי לעמוד בזה, תנאי בדבר, שלא יחוש אדם אפילו משהו של הכרה ואהדה לציונות ולמדינה, ולכן אין להשתתף בבחירות".

בהמשך מכתבו, הוא כותב כי "מלבד זאת, כפיית הגיוס היא בגדר רצח עם, וא"א להצביע בבחירות של מדינה מושחתת מעין זו. ובזאת אנו מבטאים ש"כל כלי יוצר עליך לא יצלח". ויש לקוות בס"ד שיגיע יום שישתכנעו שאין להם סיכוי לבצע את זממם, וירפו מאתנו".

לסיום, כותב הרב פרידמן במכתבו: "ופשיטא ואנן סהדי שכל גדולי הדור בעשרות השנים האחרונות שבעבר הורו להשתתף בבחירות היו הולכים כעת בדרך זו, ומורים שאין להשתתף בבחירות כלל. ויהי רצון שיקוים בנו: והקב"ה מצילנו מידם. בברכה נאמנה, צבי פרידמן".

כפי שדווח מוקדם יותר, המשטרה נערכת לניסיונות לשבש את ההצבעה ביום הבחירות, כך דיווחה יולן כהן ב-N12. בכיר במשטרה אמר כי קיימות התראות להפגנות חרדים שנועדו להפריע להצבעה במהלך יום הבחירות ולהביא לחסימת צירים, אך העריך כי יום הבחירות יעבור בשקט יחסי.

כ-22 אלף שוטרים יוצבו ברחבי הארץ במהלך היום, כך שכמעט בכל קלפי יוצב שוטר. במשטרה דירגו את הקלפיות ברחבי הארץ לפי הסיכון להתפתחויות של חיכוכים במקום, והם נערכים במיוחד במוקדים בחברה החרדית והערבית.

במשטרה מבהירים כי במידת הצורך יופעלו גם כוחות יס"מ נגד מי שינסה להפריע להצבעה.