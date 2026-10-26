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גל החיסולים לא עוצר 

צה"ל ושב"כ חיסלו שני מחבלי חמאס נוספים בעזה

צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל ממערך המודיעין הצבאי של החמאס ומפקד הנדסה בזרוע הצבאית של הארגון (צבא)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

ושב"כ תקפו לפני מספר ימים במרחב העיר עזה שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל מחמד חלאוה, מפקד במערך המודיעין הצבאי של הזרוע הצבאית ב.

בתקיפה נוספת בשבוע שעבר, צה"ל תקף וחיסל את המחבל אחמד זהיר פואד אבו-עודה, מפקד הנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בצה"ל ובשב"כ מציינים כי לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.
צה"לחמאסשב"כרצועת עזה

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