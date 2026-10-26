צה"ל ושב"כ חיסלו שני מחבלי חמאס נוספים בעזה

צה"ל ושב"כ תקפו לפני מספר ימים במרחב העיר עזה שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל מחמד חלאוה, מפקד במערך המודיעין הצבאי של הזרוע הצבאית בארגון הטרור חמאס.

כשבן גביר הזהיר מפני חמאס ודרש לפתוח באש על מחבלים שמתקרבים לגדר | צפו יוני גבאי | 13:02

בתקיפה נוספת בשבוע שעבר, צה"ל תקף וחיסל את המחבל אחמד זהיר פואד אבו-עודה, מפקד הנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בצה"ל ובשב"כ מציינים כי לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.