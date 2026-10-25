צה"ל חיסל שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לחמאס | תיעוד

צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר שני מחבלים שעסקו בהעברת כספים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, שני המחבלים העבירו במהלך המלחמה מיליוני שקלים ממשטר הטרור האיראני ומטורקיה לארגון.

בתקיפה שבוצעה ביום רביעי האחרון במרחב העיר עזה, חיסל צה"ל את המחבל עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת שבוצעה יום קודם לכן במרחב נוציראת, חוסל כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, מחבל מארגון הטרור גא"פ שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס.

על פי הנמסר, הכספים שהועברו על ידי שני המחבלים סייעו לארגון בעת האחרונה בניסיונות לשקם את יכולותיו הצבאיות ולקדם פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום.

במקביל, צה"ל ושב"כ תקפו ביום חמישי האחרון במרכז רצועת עזה והשמידו מהאוויר מחסן אמצעי לחימה ששימש את הזרוע הצבאית של חמאס. במחסן אוחסנו אמצעי לחימה מסוגים שונים, ובהם כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', משגר ורקטות.

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כוחות הביטחון הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות לפגיעה ביכולות ההתעצמות והמימון של ארגוני הטרור ברצועת עזה, לגריעת יכולותיהם הצבאיות ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום. פעילות זו מתקיימת במקביל למבצע הסיכול הנרחב שפתח צה"ל במרחב חברון לאחר פיגוע הירי הקשה שבו נפלו שני לוחמים ביום שישי האחרון.