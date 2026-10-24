לוחמים אמריקאים ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

ארצות הברית החלה בפינוי דיפלומטים ובני משפחותיהם משורת נציגויות ברחבי המזרח התיכון, על רקע התרעות מודיעיניות חמורות בדבר מזימות איראניות להתנקשות בבכירים אמריקנים. הצעדים הדרמטיים ננקטים בשעה שישראל מפעילה לחץ אינטנסיבי על וושינגטון להקדים מהלומה צבאית נגד טהרן.

מאחורי גל הפינויים עומד מידע מודיעיני מטריד במיוחד. על פי דיווחים ב"אקסיוס" וב"ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשויות בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו, וכמה ממזימות אלו כבר הגיעו ל"שלבים מתקדמים". המידע התגבש לכדי מזכר מודיעיני דחוף שהועבר ביום חמישי (23 באוקטובר) למזכיר המדינה מרקו רוביו. במזכר, שעליו חתום ראש המודיעין הלאומי של ארה"ב ג'יי קלייטון, הומלץ להפחית את רמת הסיווג של המידע הרגיש כדי לאפשר לרוביו לשתף אותו עם עובדי ממשל נוספים שעלולים להימצא בסכנת חיים ולהזהירם מבעוד מועד. בעקבות האיומים, מחלקת המדינה האמריקנית הנחתה מוקדם יותר השבוע את כלל העובדים שאינם חיוניים ואת בני משפחות הדיפלומטים לעזוב את השגרירות בריאד ואת הקונסוליות בג'דה ובדהראן שבסעודיה. על פי רשת CNN, הפינוי הרשמי בסעודיה מלווה בצמצום כוח אדם חשאי בשגרירויות נוספות באזור. הפוסק המפורסם ששמו נקשר ב'הציבור החרדי' מוציא הכחשה: "להד"ם" חנני ברייטקופף | 18:39 ביום חמישי הורתה מחלקת המדינה לדלל את מצבת העובדים גם באיחוד האמירויות, לבנון, קטאר וירדן. במקביל, מתבצעות התאמות דומות בשגרירויות בבחריין ובכוויית, בין היתר מחשש שארגון הטרור החות'י ירחיב את טווח מתקפותיו. "בשל האיום של מתקפות החות'ים ומזימות הטרור האיראניות, עלינו לצמצם את הנוכחות שלנו ולהשאיר רק אנשי צוות חיוניים", אישר גורם אמריקני.

מצור על איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

דילול כוח האדם הדיפלומטי מצטרף למהלך צבאי מקביל: רשת NBC דיווחה השבוע כי ארה"ב הפחיתה בשקט את מספר חייליה במספר בסיסים במזרח התיכון, מחשש שאלו יהפכו ליעדים נייחים לתקיפות תגמול איראניות במקרה של התלקחות.

בעוד האמריקנים נערכים למגננה, בירושלים דוחפים להתקפה. על פי CNN, ישראל מפעילה לחץ על ממשל טראמפ להקדים את התקיפות נגד הרפובליקה האסלאמית לאור המשך ההתעצמות וחידוש הפעילות הגרעינית, אך לפי שעה ללא הצלחה. טראמפ מאותת כי יעדיף להמתין עד לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

עם זאת, ההכנות הצבאיות נמצאות בשיאן. ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי צבאות ארה"ב וישראל כבר גיבשו תוכניות אופרטיביות למבצע "קצר ואינטנסיבי" שיוכל לצאת לפועל לאחר הבחירות. התוכנית מתמקדת במתקפה מרוכזת של שלושה ימים, שתכלול פגיעה אנושה במתקני הגרעין והאנרגיה של איראן, לצד השמדת מערכי הטילים והכטב"מים שלה, במטרה לגרום לנזק כלכלי כבד שיאלץ את טהרן לחזור לשולחן המשא ומתן.

טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

באיראן מעריכים כי מערכה מול ישראל וארצות הברית היא עניין ודאי וכי ישראל תתקוף ראשונה, כך דיווחו ניר דבורי ואוהד חמו בחדשות 12. לפי הדיווח, הם נערכים לכך שמתקפה כזו עשויה להתרחש כבר בימים הקרובים, עוד לפני הבחירות ביום שלישי.

במערכת הביטחון בישראל נערכים ומוטרדים מאוד מהאפשרות למיסקלקולציה - מהאופן שבו האיראנים עשויים לפרש את האמירות בישראל ולהוביל להסלמה. גורמי ביטחון אומרים כי הכנסת הפוליטיקה לתוך המתיחות הביטחונית בימים כה רגישים היא מסוכנת, ונדרשת אחריות רבה מכלל הדוברים.

צה"ל נמצא בדריכות שיא לקראת הבחירות. הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, הדגיש בדיון השבוע כי יש חשיבות ליציבות הביטחונית. אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל התגברו באופן משמעותי בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן.

בנאום שנשא ביום חמישי בעצרת בפלורידה, התייחס הנשיא דונלד טראמפ למתיחות הגואה ושיגר אולטימטום לטהרן: "אנחנו עשויים לבצע עוד מבצע 'זעם אפי' קטן, או שהאיראנים יסכימו להסכם. אם הם חכמים, הם פשוט יגידו 'בואו ניגש לעבודה', אבל אני בספק שהם יעשו את זה, כי אולי הם לא חכמים".