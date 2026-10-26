הרב, מי מבינינו צודק?" מסלול הדיינות שכל רב צריך להכיר

הקומיקאי, המבקר החריף אבי לוקוב הגיע לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס לבירור נוקב ונטול כפפות | עונה בכאב להאשמות על "מכירת חיסול" של עמדותיו, מתוודה בדמעות על הטעות הקשה ומסביר מדויק מדוע למרות כל הפגמים בממסד – הצבעה ליהדות התורה היא קידוש השם | וגם, תוקף את לייטנר אך מפנה אצבע מאשימה לעסקונה הישנה (דבר ראשון)

משה מנס