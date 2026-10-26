הרב, מי מבינינו צודק?" מסלול הדיינות שכל רב צריך להכיר

השאלות שמביכות רבנים ( צילום: AI )

שו״ת עם רבני ומנחי תוכנית הלימודים לדיינות הלכה למעשה

למי מיועדת התוכנית? הרב יהושע ליפש: כל רב קהילה, רב בית כנסת, רב שכונה ורב יישוב - בארץ ובחו"ל - שנשאל מדי יום שאלות בענייני ממונות, שכנים, שותפים, ייחוסין, קידושין וגיטין, ורוצה לענות עליהן מתוך ידע ולא מתוך אומדן. וכן אברכים ולומדי הלכה שסיימו את לימודי אורח חיים ויורה דעה ורוצים להשלים את התמונה. הייחודיות של "למען ילמדו" היא בכך שהמכון פונה דווקא לרבנים המכהנים בפועל, ומאפשר להם להשתלם באופן מקצועי במסגרת סדורה - מבלי לעזוב את הקהילה, את התפקיד או את הכולל. למה רב קהילה צריך דווקא חושן משפט ואבן העזר? הרב הבכיר שתמך בסמוטריץ' מפתיע: "הפעם אצביע ליהדות התורה" חנני ברייטקופף | 11:15 מעבר להפגנות: האם החברה החרדית החלה את השינוי מבפנים? // טור דעה משה גרוסמן | 11:11 הרב אברהם דרעי: בחלקים אלו נמצאות השאלות שמגיעות אל רבני הקהילות. יש היום שפע של רבנים הבקיאים בהלכות שבת ובאיסור והיתר, אך שני חלקי שולחן ערוך (מתוך ארבע!) נשארו מאחור - אבן העזר וחושן משפט. אפשר להסתכל באנשי הקשר שלכם, ולמרות הכמות הרבה של רבנים שיש לכם "הרב, הרב, הרב", את מי מהם אפשר לשאול על דמי ביטול של נהג? כמה מהם למדו חושן משפט? לצערנו הרב הרבה רבנים מסתפקים בלימוד אורח חיים ויורה דעה, אך מעולם לא התחילו לימוד מסודר של חושן משפט ואבן העזר. הרב שמעיה העכט: יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם למקום, אך על עבירות שבין אדם לחברו הוא אינו מכפר, וכל דיני בין אדם לחברו נמצאים בחושן משפט. רב שאינו יודע מתי מותר לאדם לעשות דין לעצמו, מהו איסור הליכה לערכאות, או מה ההבדל בין "לפנים משורת הדין" ל"ועשית הישר והטוב" עלול, בלא כוונה, לגרום עוול גדול. "לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה."

האם לימודי דיינות זה רק לבתי דין רשמיים בישראל?

הרב דרעי: רוב השאלות שיש באבן העזר וחושן משפט, מי שנדרש להכריע הם לא בתי הדין, אלא דווקא הרבנים שנמצאים על אתר, שאלות של נהג שפינה יום שלם לנסיעה, ובבוקר הפגישה התבטלה. האם משלמים לו? וכמה? שכן בקומה שלישית שמסרב להרשות למנוף הובלה להישען על קירו, אדם שמצא ארנק עם אלף שקלים, מה המחויביות שלו.

לעיתים חוסר ידיעה של הרב יכולה לגרום לפילוג בקהילה, כמו המקרה עם כהן הנשוי לגיורת שסביב השאלה אם הוא עולה לדוכן התפלגה קהילה שלמה, כשמתברר שמעיקר הדין לא היה כאן איסור כלל, ואם הרב היה בקיא מספיק לא היה נוהג כמו שנהג.

במה מתחילים?

הרב ליפש: הלכות דיינים סימנים א' עד כ"ז בחושן משפט, החל מזמן חורף, מיד לאחר החגים. הלכות דיינים הן המבוא לכל חושן משפט, ומי שלומד אותן על בוריין מחזיק ביד כשבעים אחוז מיסודות חושן משפט. ולמרות השם, אלו הלכות הנוגעות לכל רב: מי נקרא "דיין" להלכה? כל מי שיש לו סמכות כלפי הציבור רב שמחליט על כשרות, גבאי שמחלק עליות, ממונה על קופה ציבורית.

סימן א': במה דנים בזמן הזה, ומהו כוחו של בית דין שאינו סמוך.

סימן ב': סמכות בית הדין והתקנות; היסוד לכל תקנות הקהילה.

סימן ג': מי ממנה בית דין; סמכותו של רב קהילה שנבחר כדין להעמיד דיינים.

סימן ד': מתי אדם רשאי לעשות דין לעצמו.

סימן ז': מי ראוי להיות דיין ואיש ציבור: גר, אישה, משגיח כשרות, נבחר ציבור.

סימן י"ב: בוררות, סדרי הדיון ודיני פשרה.

סימן כ"ז: איסור הליכה לערכאות.

מה נלמד לאורך התוכנית כולה?

הרב דרעי: התוכנית המלאה נמשכת כשלוש וחצי שנים ומקיפה את חושן משפט – הלכות דיינים, עדות, הלוואה, ערב, טוען ונטען, מקח וממכר, שכנים ושותפים – ואת חמשת חלקי אבן העזר: פריה ורביה ואישות, קידושין, כתובות, גיטין, ייבום וחליצה. כל נושא מגיע עם חוברות מסודרות וברורות, מהסוגיה בגמרא, דרך הראשונים, הטור והבית יוסף, השולחן ערוך והרמ"א, ועד הבאר היטב והפתחי תשובה.

האם החומר אינו כבד מדי לרב עסוק?

הרב ליפש: חושן משפט ואבן העזר נגישים יותר מאורח חיים ויורה דעה. על הלכות שבת נכתבו אינספור ספרים, ובסימן אחד יש לעיתים המון פרטים שקשה לזכור. בחושן משפט ובאבן העזר, לעומת זאת, יש פחות נושאי כלים ופחות אחרונים, והנושאים בנויים כגושים: מקח וממכר כולו בנוי על קניינים דאורייתא ודרבנן; אבן העזר מחולק לחמישה חלקים ברורים. "ברגע שאוחזים את הרעיון – יש לכם את כל הנושא ביד."

איך מתנהל הלימוד בפועל?

הרב העכט: השיעורים פרונטליים מקמפוס "למען ילמדו" בבני ברק, אך אפשר להצטרף מכל מקום בארץ ובעולם באמצעות לימוד מקוון בזמן אמת - כולל אפשרות להשתתף בשו״ת בצורה חיה, או בזמן שנוח לכם בלמידה עצמאית עם סיוע מרבני המכון.

הלומדים מקבלים חוברות מסודרות לכל נושא, יש הספק שבועי קבוע, מבחנים פנימיים, עם אפשרות לסדר חברותות בין הלומדים.

יש הספק שבועי, יש ממי ללמוד, יש ממי לקבל, ויש חברים לומדים כל הדברים האלה ביחד גורמים לנו להצליח.

מה מקבלים בסיום?

תעודת דיינות מטעם "למען ילמדו" המעידה שהלומד עבר את הקורס, נבחן ובקיא בנושאים שנלמדו. אך העיקר, אינו התעודה שעל הקיר אלא היכולת לענות: כשמתקשרים אליך בערב, בזמן שהמנוף כבר למטה והשכן מסרב – שתדע מה להשיב.

אני רב קהילה בחו"ל – התוכנית רלוונטית לי?

במיוחד. השיעורים משודרים בזמן אמת ונגישים מכל מקום, החוברות נשלחות לכל לומד, והנושאים - ממונות, שכנים, ייחוסין, קידושין - הם בדיוק השאלות שרב בקהילה בחו"ל נושא עליהן לבדו.

מתי מתחילים?

מיד לאחר החגים, בזמן חורף. ואין זמן מתאים יותר, להיכנס לשנה החדשה עם החלטה של הוספה בקביעות בלימוד התורה. "עצם זה שאנחנו נלמד חושן משפט ונראה כמה רחמים יש בו - יהי רצון שבזכות זה ניכתב ונחתם כולנו בספרם של צדיקים"ֿ