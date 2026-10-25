פעם שנייה: הנער בן ה-17 מהעיר החרדית נעדר כבר שלושה שבועות

שמואל רחמים טוטיאן בן 17, תושב העיר החרדית ביתר עילית, נעדר כבר קרוב לחודש ימים ועקבותיו נעלמו. היום (ראשון) פרסמה משטרת ישראל את תמונתו ופרטיו בבקשה מהציבור שיסייע באיתורו.

"תחנת עציון במשטרת ישראל, מבקשת עזרת הציבור בחיפושיה אחר נעדר בסיכון", נמסר. תיאורו: מבנה רזה, גובהו כ-1.70 מטר, שיער שחור קצר, עיניו בגוון כהה, מרכיב משקפיים.

כל היודע דבר אודות מקום הימצאו או העשוי לסייע באיתורו, מתבקש להתקשר לתחנת עציון בטלפון- 02-6544444, או למוקד 100 של משטרת ישראל.

זו לא הפעם הראשונה שבה טוטיאן נעדר. בתחילת חודש אלול האחרון, לפני כחודדשיים, הוא אותר במצב טוב - לאחר שנעדר במשך מספר שבועות.

בערוץ 14 דווח לאחר איתורו בחודש אלול כי טוטיאן יצא במוצאי שבת, 18 ביולי, בסביבות השעה 21:00 מפנימיית "בית הנער" בעין ורד ולא שב אליה. בעקבות היעדרותו פתחה תחנת עציון בחיפושים אחריו, והוא הוגדר כחוסה בבריחה. בהמשך פנתה המשטרה לציבור בבקשה לסייע באיתורו ופרסמה את תמונתו ותיאורו, בתקווה לקבל מידע ממי שראה אותו מאז שעזב את הפנימייה או ידע היכן הוא שוהה.

גורם במשטרה מסר ל-C14 כי מדובר היה בבריחה מרצון וכי במהלך השבועות שבהם נעדר בוצעה "פעילות נרחבת" במספר מקומות ברחבי הארץ. לדברי הגורם, הפעילות כללה ניסיונות להתחקות אחר מסלול בריחתו של הנער, לצד יצירת קשר עם גורמים שהיו עמו בקשר וניסיונות באמצעותם לשכנע אותו לחזור למסגרת שבה הוא אמור לשהות.

כעת כאמור הוא נעדר פעם נוספת, ושוב לזמן ממושך. המשטרה שוב מבקשת את הציבור בסיוע למציאתו.