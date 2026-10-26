פגיעה בלב תעשיית הטילים הרוסית: טילים ריסקו את מפעל הנשק

מבזקים נוספים
צה"ל ושב"כ חיסלו שני מפקדים בכירים בחמאס בעזה
צה"ל ושב"כ חיסלו שני מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס: מחמד חלאוה, מפקד במערך המודיעין הצבאי, חוסל שלשום בתקיפה במרחב עיר עזה. בתקיפה נוספת בשבוע שעבר חוסל אחמד זהיר פואד אבו-עודה, מפקד הנדסה בזרוע הצבאית. לפי ההודעה המשותפת, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השניים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.ב. ניסני
ראיתם אותה? חיפושים אחר דיאנה יעקובוב מנווה יעקב
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדרת, דיאנה יעקובוב בת 37, שנראתה לאחרונה אתמול באזור מאיר בלבן בשכונת נווה יעקב (חרדים)קובי רוזן
הגבול המוסכן בעולם: תיעוד נדיר חושף את גבול צפון קוריאה
תיעוד חדש וחריג מהאזור המבוצר בעולם מתפרסם ומעורר דאגה: מה באמת קורה במעמקי המדינה המסוגרת? (חדשות בעולם)דני שפיץ
צה"ל ושב"כ חיסלו שני מחבלי חמאס נוספים בעזה
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל ממערך המודיעין הצבאי של החמאס ומפקד הנדסה בזרוע הצבאית של הארגון (צבא)ב. ניסני
אזהרת רחצה בחוף הכוכבים בהרצליה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה לחוף הכוכבים בהרצליה לאחר שנמצאו תוצאות מיקרוביאליות חריגות בבדיקות איכות המים. במשרד מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
קולטים את החרדים בקצה הרחוב ובורחים - שם ממתינים השוטרים | צפו
שני בני נוער גנבו קטנוע בלב קראון הייטס בערב שבת, אך לא חשבו על העין הפקוחה מלמעלה • רחפן של ארגון השומרים עקב אחריהם מהאוויר, תיעד את מסלול הבריחה והעביר מיקומים מדויקים למשטרה • כך הסתיים המרדף הדרמטי במעצר מהיר ומדויק • "מעצר לפי הספר" – שיתוף פעולה מושלם בין מתנדבים לשוטרים (בארץ)דניאל הרץ
קרב הגרסאות של ה-AI: כמה אנשים השתתפו בעצרת הענק של 'דגל התורה'?
ממעוף הציפור זה נראה כמו ים אדם בלתי נגמר, אבל כמה באמת צבאו על גשר הרב לנדא בבני ברק בעצרת הענק של 'דגל התורה'? | פנינו לשישה מודלי AI המובילים בעולם (Meta AI, Gemini, ChatGPT, Grok, DeepSeek ו-Claude) כדי שיפענחו את תמונות האוויר ויעריכו את גודל הקהל | התוצאות: מזהירות מאופקת ועד למאה חמישים אלף משתתפים (דיגיטל)כיכר השבת