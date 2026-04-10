מכה למערך הרקטי של חיזבאללה: מאות משגרים הושמדו ו-250 מחבלים חוסלו

דובר צה"ל חושף נתונים חדשים מהמערכה מול ארגון הטרור בלבנון, המעידים על פגיעה שיטתית ונרחבת ביכולות הירי. מתחילת הלחימה הושמדו למעלה מ-200 משגרי רקטות, וחוסלו שורת מפקדים במערך הארטילריה של הארגון, בהם האחראי על הארטילריה ביחידת "נאצר" (חדשות)

ממשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הטרור בלבנון, תוך התמקדות מיוחדת בשלילת יכולות השיגור של לעבר שטח ישראל. מנתונים חדשים שפרסם היום (שישי) דובר צה"ל, עולה תמונה של פגיעה משמעותית במערך הארטילריה והרקטות של ארגון הטרור מאז תחילת המערכה.

במסגרת המאמץ המתמשך לסיכול ולשיבוש יכולות הירי של חיזבאללה, חיל האוויר וכוחות צה"ל הנוספים תקפו והשמידו עד כה יותר מ-200 משגרי רקטות ברחבי .

משגרים אלו הכילו יחד כ-1,300 קני שיגור, אשר היו מוכנים ומכוונים לפגוע ביישובי הצפון ובעורף הישראלי.

הפגיעה של צה"ל אינה מסתכמת רק בהשמדת אמצעי הלחימה והברזל, אלא מתמקדת גם בפגיעה אנושה בכוח האדם המיומן המפעיל אותם. על פי הנתונים, מתחילת הלחימה חוסלו יותר מ-250 מחבלים המשתייכים למערך הארטילריה של חיזבאללה.

בין המחבלים שחוסלו נמנים גם דרגי הפיקוד בשטח, כאשר צה"ל מדווח על חיסולם של 15 מפקדים שהיו אחראים על ניהול והפעלת מערכי הארטילריה בגזרות השונות בדרום לבנון.

מכה משמעותית נוספת שניחתה על הארגון התרחשה במהלך השבוע האחרון, עם חיסולו הממוקד של עלי כאמל עבד אלחסן, ששימש כאחראי הארטילריה ביחידת "נאצר" – אחת היחידות המרכזיות והחשובות במערך הקרבי של חיזבאללה.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט", מסר דובר צה"ל.

