כיכר השבת
בלב הרצועה

תקיפה ממוקדת: צה"ל חיסל מפעילי רחפן של חמאס שאיימו על הכוחות

כוחות צה"ל זיהו חשודים שהפעילו רחפן של חמאס במרכז הרצועה • התקיפה בוצעה לאחר שהרחפן איים על הכוחות | פרטי האירוע בבחינה (צבא וביטחון)

הרחפן (צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר היום (רביעי), זיהו כוחות מספר חשודים שהפעילו רחפן המשויך ל במרכז . הרחפן, שזוהה במהלך פעילות שוטפת של הכוחות, הוגדר כמהווה איום ישיר על לוחמי צה"ל הפועלים במרחב.

מיד לאחר הזיהוי, ולאור הסיכון שהרחפן יצר לכוחות, תקף צה"ל באופן ממוקד את החשודים שהפעילו את הכלי האווירי הבלתי מאויש. התקיפה בוצעה בהתאם לשרשרת האישורים הנדרשת ובפיקוח צמוד של הדרגים המבצעיים.

במערכת הביטחון נמסר כי פרטי האירוע נמצאים בבחינה מעמיקה, והממצאים ייבחנו במסגרת ההערכות השוטפות של המצב המבצעי ברצועה. יצוין כי זהו אירוע נוסף בסדרת פעולות צה"ל נגד תשתיות הרחפנים של חמאס, שהפכו לכלי מרכזי בידי ארגון ה.

כידוע, רחפנים מהווים איום משמעותי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה, הן בשל יכולתם לבצע תצפית והן בשל האפשרות להטיל מהם מטענים. במהלך המלחמה תועדו מקרים רבים בהם כוחות הביטחון סיכלו ניסיונות הברחה של אמצעי לחימה באמצעות רחפנים, הן מכיוון מצרים והן בתוך הרצועה עצמה.

הרחפן ואמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל)

רק לפני מספר ימים סיכלו כוחות צה"ל ניסיון הברחה של שלושה כלי נשק מסוג M-16 ומחסניות באמצעות רחפן שחצה מכיוון מצרים. במקרה נוסף שתועד לאחרונה, יורט רחפן שנשא 20 כלי נשק, קנה וקת של נשקים נוספים.

האירוע מתרחש בעת שצה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת ברצועת עזה, תוך דגש על סיכול תשתיות טרור והגנה על הכוחות הפועלים במרחב. במקביל, הצבא מתמודד עם אתגרים ביטחוניים גם ביהודה ושומרון, שם מתבצעים מבצעים יזומים לסיכול תשתיות טרור.

עוד יעודכן בהמשך על פרטי האירוע ממצאי הבחינה.

