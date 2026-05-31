כוננות שיא בזרוע הים: סדרת תרגילי פתע נרחבת בשתי החזיתות

פעילות חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והצורך בשמירה על נכסיה האסטרטגיים של מדינת ישראל, הושלמה בהצלחה סדרת תרגילי פתע מקיפה שמטרתה לבחון את רמת המוכנות והכשירות של כוחות חיל הים. כפי שדווח לראשונה בפרסום הרשמי של דובר צה"ל, המהלך הובל באופן אישי על ידי מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, אשר ערך היום (א׳) בוחן פתע עליון.

מדובר למעשה בזרוע השנייה של מהלך פיקודי נרחב, המצטרף לבוחן פתע משמעותי נוסף שהתקיים בשבועיים האחרונים בזירה הימית. התרגילים מהווים חלק ממאמץ מתמשך של צה"ל לשמור על כוננות מבצעית גבוהה בכל הזרועות, בדומה לתרגיל הפתע המטכ"לי שנערך לאחרונה בגבול המזרחי.

כוננות זרוע הים ( צילום: צה"ל )

"ידיים למעלה": העימות האלים במפעל הנשק שמחמש את ישראל דני שפיץ | 09:04 תגובה סעודית לאיראן: "צרעת השמיים" בטווח 1,500 ק"מ דוד הכהן וב. ניסני | 10:39 במסגרת סדרת התרגילים הדרמטית, הוקפצו באופן בלתי צפוי מערך השליטה המרכזי ולוחמי פלגות הביטחון השוטף המובילות – בהן פלגה 914 הצפונית, פלגה 916 הדרומית ופלגה 915 הפועלת בגזרת אילת, לצד יחידות מיוחדות נוספות של הזרוע. הלוחמים והמפקדים נדרשו לעבור למצב לחימה בתוך דקות בודדות. התרגילים כללו מגוון רחב של תרחישי קיצון מבצעיים המאפיינים את האיומים הנוכחיים בזירה הימית. בין היתר, דימו הכוחות התמודדות עם ניסיונות חדירה מורכבים מהים, הגנה היקפית על אסדות הגז ונכסים חיוניים, תרחישי היתקלות פנים אל פנים מול כלי שיט עוינים ומצבי הפתעה דינמיים. התרגילים בחנו בקפידה את יכולת ההגנה וההתקפה של הזרוע בשתי החזיתות המרכזיות – בים התיכון ובים האדום.

פעילות חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

פלגות הביטחון השוטף: שומרי הגבולות הימיים

פלגות הביטחון השוטף של חיל הים ממלאות תפקיד קריטי בשמירה על גבולות המדינה הימיים. פלגה 916, המחולקת לארבע סיירות, היא פלגת הביטחון השוטף של הזירה הימית הדרומית, האמונה על שמירת הגבולות הימיים ממכמורת ועד רפיח. לאורך הלחימה, לוחמי הפלגה מגנים על גבולות המדינה, תוקפים מידי יום וילה יעדי טרור, ועובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הכוחות היבשתיים ברצועה.

הפלגות דואגות לשמור על כשירות לוחמיהן באופן עקבי, על מנת לבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר – להגן על הגבולות הימיים של מדינת ישראל. כידוע, בתור הזירה החמה ביותר, הפלגות מתרגלות אימונים על בסיס קבוע, כאשר הלוחמים מתרגלים ירי רטוב לכיוון מטרה, חדירת אויב, פינוי פצוע בלב ים מספינה למסוק והתמודדות עם תקלות שונות בכלי השיט.

פעילות חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

מינוי מפקד חיל הים: אישור לאחר בדיקה מקיפה

יצוין כי אלוף אייל הראל, המוביל את התרגילים הנוכחיים, אושר לאחרונה רשמית לתפקיד מפקד חיל הים על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ. ההחלטה התקבלה לאחר שמבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, השלים בדיקה מקיפה ויסודית בעניינו בהקשר לאירועי ה-7 באוקטובר.

על פי ההודעה הרשמית, "בתום בדיקת הדו"ח המעודכן שבוצע בהתאם להנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על פעילות חיל הים אחרי פרסום דו"ח תורג'מן, לא מצא מבקר מערכת הביטחון ליקויים מערכתיים או אישיים הקשורים לאייל הראל שיכולים להשליך על מועמדותו לתפקיד מפקד חיל הים והמליץ לאשר את המינוי".

כוחות צה"ל בפיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

חיל הים בפעילות מבצעית: מהמשט הטורקי ועד הגנה על הנכסים

בימים האחרונים, חיל הים נמצא בפעילות מבצעית אינטנסיבית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לאחרונה לבור הפיקוד של חיל הים בקריה, יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. במהלך ביקורו צפה נתניהו בהשתלטות הכוחות על המשט הטורקי, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי על חופי עזה.

בעת ששהה בבור הפיקוד, עלה ראש הממשלה בקשר מול מפקד שייטת 3 והעביר באמצעותה שבחים ללוחמים המשתתפים במבצע בלב ים. "תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה", אמר נתניהו.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

תרגילי הפתע מסוג זה מהווים חלק בלתי נפרד מהיערכות צה"ל לשמירה על ביטחון מדינת ישראל. כפי שעולה מהפעילות הצבאית הרחבה בכלל הגזרות, צה"ל ממשיך לפעול בכוננות מלאה ולהתאמן לתרחישים מגוונים, תוך שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה בכל הזרועות.

בוחן הפתע בחיל הים מצטרף למהלכים דומים שבוצעו לאחרונה בזרועות אחרות, ומדגים את המחויבות של צה"ל לשמירה על יכולת התגובה המהירה והיעילה לכל איום ביטחוני. הכוחות הימיים ממשיכים לשמור על הגבולות הימיים של המדינה ועל נכסיה האסטרטגיים, תוך הפגנת מוכנות מבצעית גבוהה ויכולת התמודדות עם מגוון רחב של תרחישים.