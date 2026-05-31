לוחמי אש פועלים בשעות האחרונות בזירת פגיעה ישירה של רחפן נפץ במבנה במושב בית הלל שבאצבע הגליל. צוותי הכיבוי וההצלה שהוזעקו למקום ניתקו את מקורות האנרגיה של המבנה ופעלו לחסימת דליפת גז מקומית שנוצרה בעקבות הפיצוץ.

לפי הדיווחים בישראל מפי גורמי רפואה, ארבעה בני אדם נפצעו באירוע הפגיעה בבית הלל, לאחר שמה שצה"ל הגדיר בתור "מטרה אווירית חשודה" התפוצצה ביישוב. מצבו של אחד הפצועים מוגדר בינוני, ושלושת האחרים נפגעו באורח קל.

במקביל, נפילת תחמושת גרמה לפריצת שריפה באזור תל דן, וצוותי כיבוי נוספים ריכזו מאמצים לבלום את האש. מהרשות לכבאות והצלה נמסר כי הלוחמים הצליחו להשיג שליטה על הדליקה ולמנוע את התפשטות הלהבות אל עומק השמורה.

הנפילות לוו ברצף של אזעקות שנשמעו בקריית שמונה, בצפת, בנהריה, בעכו וברחבי הקריות, כאשר חלק מהשיגורים נפלו בשטחים פתוחים ואחרים יורטו. לראשונה מאז הוכרז על הפסקת האש לפני כחודש וחצי, נשמעו התרעות ירי גם בעיר מעלות.

מדובר בהתרחבות משמעותית של המלחמה עם חיזבאללה, שעות לאחר שצה"ל הודיע על כיבוש הבופור. ההערכה היא כי גם הפעם מדובר ברחפני נפץ המחוברים לסיב אופטי, כאשר בשלב זה לצה"ל אין פתרון מול האיום החדש.