לאחר הודעת דובר צה"ל על סבב מינויים נרחב בצה"ל, שר הביטחון כץ יצא נגד הרמטכ"ל זמיר, לדבריו: "דיון השיבוצים שקיים היום (שני), הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל".

שר הביטחון הוסיף כי בשל כך אין בכוונתו לדון - כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם".ף, בנוסף נאמר כי "הרמטכ"ל יידרש לתיאום מוקדם עם שר הביטחון כדי לדון במינויים אלה או אחרים בהמשך".

מוקדם יותר הערב הודיע דובר צה"ל כי בדיון שהתקיים היום, בראשות הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר הוחלט על המינויים הבאים.

להלן המינויים:

תת-אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים.

תת-אלוף ציון רצון ימונה למפקד קורס פיקוד ומטה במכללות הצבאיות.

תת-אלוף מנור ינאי ימונה לראש מטה זרוע היבשה.

תת-אלוף מורן עומר ימונה לראש חטיבת התכנון באגף התכנון.

תת-אלוף מני ליברטי ימונה למפקד אוגדה 98 (עוצבת האש) בפיקוד המרכז.

תת-אלוף יפתח נורקין ימונה למפקד אוגדה 36 (עוצבת געש) בפיקוד הצפון.

תת-אלוף אליעד מואטי ימונה למפקד אוגדה 210 (עוצבת הבשן) בפיקוד הצפון.

אלוף-משנה אלעד צורי ימונה למפקד אוגדה 99 (עוצבת הבזק) בפיקוד המרכז ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה בני אהרון ימונה למפקד אוגדה 146 (עוצבת המפץ) בפיקוד הצפון ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה לירון בטיטו ימונה למפקד אוגדה 143 (עוצבת שועלי האש) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה אליאב אלבז ימונה למפקד אוגדה 252 (עוצבת סיני) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף.

תת-אלוף א׳ ימונה לראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין.

אלוף-משנה ל׳ ימונה לקצין מודיעין ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יאיר צוקרמן ימונה למפקד קורס מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יניב בארוט ימונה למפקד המרכז לאימוני יבשה בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה אור וולוז׳ינסקי ימונה לקצין שריון ראשי בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה אלי דוד ימונה לקצין הנדסה ראשי בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יפעת יגר תמונה לראש חטיבת התכנון וכוח אדם באגף כוח האדם ותועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה חי כפיר מגנאזי ימונה לראש חטיבת הטכנולוגיה והלוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה בנימין אמינוב ימונה לראש חטיבת מחקר ופיתוח במנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה ציון בננו ימונה לראש מחלקת לוגיסטיקה ומבצעים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אלוף-משנה דקלה אליהו תמונה לראש מטה דובר צה״ל באגף המבצעים.

סגן-אלוף אמילי חייבי תמונה לראש מחלקת תכנון אסטרטגי באגף התכנון ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף יובל ליטוין ימונה לראש מחלקת מדיניות ואסטרטגיה באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף אלכסנדר קינדלר ימונה לראש המרכז לניתוח מערכות באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף קרנית שלו תמונה לסגן מבקר צה״ל ותועלה לדרגת אלוף-משנה.