"התפוצץ לכמה ראשי נפץ"

בליל שבת: טיל שוגר מתימן, רסיסים פגעו בבית בשפלה | לא היו נפגעים

אזעקות הופעלו בליל שבת בעשרות יישובים במרכז הארץ והשפלה בשל שיגור שזוהה מתימן |צה"ל: הטיל ככל הנראה התפרק באוויר | החות'ים: "הטיל התפוצץ לכמה ראשי נפץ" (ביטחון)

יירוט. ארכיון (צילום: אייל מרגולין, פלאש 90)

בשעה 20:59, בליל שבת, אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל שיגור שזוהה מ. זמן קצר לאחר האזעקות, תושבים דיווחו על הדי פיצוצים במרכז.

במהלך האירוע בוצעו מספר נסיונות יירוט אך הטיל ככל הנראה התפרק באוויר ורסיס שלו פגע בבית בשפלה, בנס לא היו נפגעים.

נאסר א-דין עאמר, בכיר בארגון הטרור של החות'ים טען כי הטיל התפוצץ לכמה ראשי נפץ. חזאם אל-אסד, בכיר נוסף בחות'ים, צייץ: "לא נפסיק לתקוף עד שהתוקפנות תיפסק, המצור יוסר וננקום על ההרוגים".

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו במספר מרחבים בשטח המדינה בעקבות שיגור מתימן. מבדיקה ראשונית, עולה כי ככל הנראה הטיל התפרק באוויר.

"במהלך האירוע בוצעו מספר ניסיונות יירוט על ידי מערכות ההגנה האווירית. הופעלו התרעות על פי מדיניות. התקבלו דיווחים על נפילת רסיסים במרכז הארץ".

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מרחב דן של מחוז ת"א מטפלים במספר זירות שברי יירוט; אין נפגעים. במשטרת ישראל התקבלו דיווחים על נפילת חלקי יירוט בתחום מחוז ת"א. לא התקבלו דיווחים על נפגעים. שוטרים וחבלני המשטרה פעלו על מנת לבודד את זירות הנפילה".

דובר מד"א מסר: "בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מגן דוד אדום למעט אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן".

