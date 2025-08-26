דובר צה"ל הודיע כי תחקיר ראשוני בנושא תקיפת מצלמת תצפית בבית החולים 'נאצר' בחאן יונס, הוצג היום (שלישי) לראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, על ידי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור.

לפי ממצאי התחקיר הראשוני: כוחות חטיבת גולני, שפועלים במרחב חאן יונס להשמדת תשתיות טרור, זיהו מצלמת תצפית שהוצבה על ידי חמאס בשטח בית החולים 'נאצר'.

לפי החשד, המצלמה נועדה לעקוב אחר תנועות הכוחות ולהכווין נגדם פעילות טרור. מפקדי החטיבה החליטו להשמיד את האמצעי, כחלק מהמאבק בהכוונה חזותית מצד חמאס.

שימוש ציני במוסדות אזרחיים

בצה"ל מדגישים כי המסקנות הראשוניות תואמות את הדפוס הידוע של חמאס: הפעלה שיטתית של אתרים רגישים ותשתיות אזרחיות – ובראשן בתי חולים – לצורך איסוף מודיעין והכוונת טרור. הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, ציין כי מדובר באסטרטגיה צינית המנצלת אוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי.

נפגעים באירוע

בסקירה צוין כי שישה מההרוגים באירוע היו מחבלים פעילים. אחד מהם אף השתתף בפשיטה הקטלנית על יישובי עוטף עזה בשבעה באוקטובר. יחד עם זאת, בצה"ל מצרים על פגיעות בבלתי מעורבים במהלך התקיפה.

הנחיות להמשך

הרמטכ"ל הנחה להעמיק את התחקיר בכמה נקודות מרכזיות:

בחינה מדוקדקת של הליך האישורים שהוביל לאישור התקיפה, כולל סוג החימוש והמועד שבו הוחלט על הפעולה.

בדיקה מעמיקה של תהליך קבלת ההחלטות בשטח בזמן אמת.

בצה"ל הדגישו כי כל פעולות הצבא ברצועה מכוונות כנגד מטרות צבאיות בלבד, תוך ניסיון מתמיד לצמצם את הפגיעה באזרחים.