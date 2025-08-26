כיכר השבת
עסקים כרגיל?

אחרי העימות החריף: הרמטכ"ל ושר הביטחון נפגשו - זה מה שהם סיכמו

שר הביטחון והרמטכ"ל זמיר, נפגשו היום לפגישה בארבע עיניים לאחר הסכסוך התקשורתי ביניהם - בנוגע למינויים בצמרת צה"ל | אחרי הפגישה מסרו השניים: "נמשיך לעשות הכל כדי לקדם (את הליך המינויים) בצורה חלקה ומקצועית" (צבא)

שר הביטחון בדיון עם הרמטכ"ל (צילום: משרד הביטחון)

אחרי העימות הקשה ביניהם: שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו היום (שלישי) לפגישה בארבע עיניים, לאחר מתיחות וחילוקי דעות שעברו בין השניים.

על פי ההודעה המשותפת לשני הבכירים "בפגישה סיכמו השניים את נוהל המינויים ב, אשר ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, שמירה על רציפות הפיקוד, וחיזוק יכולות צה"ל בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים".

בסיום ההודעה נאמר כי "תהליך המינויים בצה"ל הוא אבן יסוד בטיפול באנשים ונמשיך לעשות הכל כדי לקדמו בצורה חלקה ומקצועית".

כזכור רק לפני מספר שבועות, התפתח קרב בצמרת הביטחונית מדינית - לאחר דיון שהתקיים בראשות הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובו הוחלט על רשימה ארוכה של מינויים בכירים בצמרת צה"ל, אלא ששר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע כי הוא לא מתכוון לאשר את המינויים בשל העובדה שהדיון התקיים ללא דיון איתו.

בין המינויים הבולטים, ההחלטה לקדם את מפקד אוגדת עזה, תת אלוף ברק חירם, לראש חטיבת המבצעים, ואת ראש מטה פיקוד הדרום בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה, תת אלוף מנור ינאי, לראש מטה זרוע היבשה.

לשכת שר הביטחון כ"ץ התנערה מהמינויים ופרסמה הודעה פומבית בה נאמר: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם.

"הרמטכ"ל יידרש לתיאום מוקדם עם שר הביטחון כדי לדון במינויים אלה או אחרים בהמשך".

הרמטכ"ל זמיר הגיב, באמצעות דובר צה"ל, בהודעה שפורסמה לאחר חצות לילה: "מוקדם יותר התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ״ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה.

"מדובר בדיון איוש אשר בליבתו תפקידי שטח אליהם מתמודדים מפקדי חטיבות השדה שפיקדו והובילו מאז פרוץ המלחמה במספר זירות לחימה".

לגרסת הרמטכ"ל: "הדיון נקבע מראש, בהתאם לכללים, מתוך הכרה בחשיבות קידום המפקדים הנמצאים בחזית המבצעית, ובצורך לאפשר להם ולמשפחותיהם חילופים בצורה סדורה ובהירה.

"הרמטכ״ל הינו הסמכות היחידה בפקודות למינוי מפקדים בדרגת אל״ם ומעלה בצה״ל. הרמטכ״ל מקיים דיון איוש סדור בהשתתפות פורום מטכ״ל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר