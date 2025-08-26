אחרי העימות הקשה ביניהם: שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו היום (שלישי) לפגישה בארבע עיניים, לאחר מתיחות וחילוקי דעות שעברו בין השניים.

על פי ההודעה המשותפת לשני הבכירים "בפגישה סיכמו השניים את נוהל המינויים בצה"ל, אשר ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, שמירה על רציפות הפיקוד, וחיזוק יכולות צה"ל בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים".

בסיום ההודעה נאמר כי "תהליך המינויים בצה"ל הוא אבן יסוד בטיפול באנשים ונמשיך לעשות הכל כדי לקדמו בצורה חלקה ומקצועית".

כזכור רק לפני מספר שבועות, התפתח קרב בצמרת הביטחונית מדינית - לאחר דיון שהתקיים בראשות הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובו הוחלט על רשימה ארוכה של מינויים בכירים בצמרת צה"ל, אלא ששר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע כי הוא לא מתכוון לאשר את המינויים בשל העובדה שהדיון התקיים ללא דיון איתו.

בין המינויים הבולטים, ההחלטה לקדם את מפקד אוגדת עזה, תת אלוף ברק חירם, לראש חטיבת המבצעים, ואת ראש מטה פיקוד הדרום בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה, תת אלוף מנור ינאי, לראש מטה זרוע היבשה.

לשכת שר הביטחון כ"ץ התנערה מהמינויים ופרסמה הודעה פומבית בה נאמר: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם.

"הרמטכ"ל יידרש לתיאום מוקדם עם שר הביטחון כדי לדון במינויים אלה או אחרים בהמשך".

הרמטכ"ל זמיר הגיב, באמצעות דובר צה"ל, בהודעה שפורסמה לאחר חצות לילה: "מוקדם יותר התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ״ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה.

"מדובר בדיון איוש אשר בליבתו תפקידי שטח אליהם מתמודדים מפקדי חטיבות השדה שפיקדו והובילו מאז פרוץ המלחמה במספר זירות לחימה".

לגרסת הרמטכ"ל: "הדיון נקבע מראש, בהתאם לכללים, מתוך הכרה בחשיבות קידום המפקדים הנמצאים בחזית המבצעית, ובצורך לאפשר להם ולמשפחותיהם חילופים בצורה סדורה ובהירה.

"הרמטכ״ל הינו הסמכות היחידה בפקודות למינוי מפקדים בדרגת אל״ם ומעלה בצה״ל. הרמטכ״ל מקיים דיון איוש סדור בהשתתפות פורום מטכ״ל".