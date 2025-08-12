קרב בצמרת הביטחונית מדינית: אמש (שני) התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, והוחלט על רשימה ארוכה של מינויים בכירים בצמרת צה"ל, אלא ששר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע כי הוא לא מתכוון לאשר את המינויים בשל העובדה שהדיון התקיים ללא דיון איתו.

בין המינויים הבולטים, ההחלטה לקדם את מפקד אוגדת עזה, תת אלוף ברק חירם, לראש חטיבת המבצעים, ואת ראש מטה פיקוד הדרום בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה, תת אלוף מנור ינאי, לראש מטה זרוע היבשה.

לשכת שר הביטחון כ"ץ התנערה מהמינויים ופרסמה הודעה פומבית בה נאמר: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם.

"הרמטכ"ל יידרש לתיאום מוקדם עם שר הביטחון כדי לדון במינויים אלה או אחרים בהמשך".

הרמטכ"ל זמיר הגיב, באמצעות דובר צה"ל, בהודעה שפורסמה לאחר חצות לילה: "מוקדם יותר התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ״ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה.

"מדובר בדיון איוש אשר בליבתו תפקידי שטח אליהם מתמודדים מפקדי חטיבות השדה שפיקדו והובילו מאז פרוץ המלחמה במספר זירות לחימה".

לגרסת הרמטכ"ל: "הדיון נקבע מראש, בהתאם לכללים, מתוך הכרה בחשיבות קידום המפקדים הנמצאים בחזית המבצעית, ובצורך לאפשר להם ולמשפחותיהם חילופים בצורה סדורה ובהירה.

"הרמטכ״ל הינו הסמכות היחידה בפקודות למינוי מפקדים בדרגת אל״ם ומעלה בצה״ל. הרמטכ״ל מקיים דיון איוש סדור בהשתתפות פורום מטכ״ל".

בהודעה הודגש שוב: "הרמטכ״ל הוא המחליט על המינויים - לאחריו המינוי מגיע לאישור השר אשר ביכולתו לאשר/לא לאשר את המינוי".

הבוקר הגיעה הודעת לשכת שר הביטחון כ"ץ, בה נאמר: "מאחר ומדובר במינויים משותפים לשר הביטחון ולרמטכ"ל, יש נוהל מקובל למינויים מדרגת אל"מ ומעלה בצה"ל, שבו הרמטכ"ל נפגש עם שר הביטחון ומציג בפניו מספר מועמדים אפשריים לכל תפקיד, תוך הצגת הנימוקים, והשר, לאחר שמתייעץ ובוחן את הדברים מגבש את המדיניות ואת עמדתו בנושא המינויים ומאפשר את המשך תהליך המינוי המובא לאישורו הסופי. כך היה בזמן הרמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי".

לדברי לשכת שר הביטחון: "לא מתקיים דיון שיבוצים בצה"ל לפני ביצוע התהליך הנ"ל. גם במקרה זה השר הבהיר לרמטכ"ל כי הוא צריך פרק זמן נוסף ואין לקיים את הליך הדיון בשיבוצים בשלב זה.

"היו בעבר מקרים בהם השר לא אישר מועמדים מסוימים בשל מעורבותם באירועי ה-7 באוקטובר, והיו מקרים בהם קשר בין אישור מינויים לבין סיום ביצוע התחקירים לגבי המלחמה".

"בנוגע לסבב המינויים הנוכחי", הדגישו בלשכת כ"ץ: "שר הביטחון ישקול האם לקדם מפקדים בכירים בגזרת עזה שלא מילאו את מכסת הזמן המקובלת לתפקידם לתפקידים אחרים לפני השלמת משימת הכרעת החמאס בעזה.

"הכרעת החמאס בעזה ושחרור החטופים היא המשימה החשובה והדחופה ביותר העומדת כעת בפני צה"ל, ויש לרכז את כל הכוחות הפיקודיים הקיימים כדי להשלים אותה בהקדם".

בלשכת כ"ץ הוסיפו: "אחד הקריטריונים לקידום בדיוני השיבוצים שיתקיימו בהמשך יהיה גם הצלחת העמידה במשימה.

"בנוסף לכך, כפי שהיה בעבר, ייבחן קידומם של קצינים ששירתו בתפקידים פיקודיים בגזרת עזה באירועי ה-7 לאוקטובר, וכן של קצינים ששמם נקשר לאירועים חריגים בעבר".

"הדרג הצבאי כפוף לשר הביטחון ויפעל בהתאם להנחיותיו ולמדיניות שייקבע", חתמו את ההודעה.

רשימת המינויים המלאה

תת-אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים.

תת-אלוף ציון רצון ימונה למפקד קורס פיקוד ומטה במכללות הצבאיות.

תת-אלוף מנור ינאי ימונה לראש מטה זרוע היבשה.

תת-אלוף מורן עומר ימונה לראש חטיבת התכנון באגף התכנון.

תת-אלוף מני ליברטי ימונה למפקד אוגדה 98 (עוצבת האש) בפיקוד המרכז.

תת-אלוף יפתח נורקין ימונה למפקד אוגדה 36 (עוצבת געש) בפיקוד הצפון.

תת-אלוף אליעד מואטי ימונה למפקד אוגדה 210 (עוצבת הבשן) בפיקוד הצפון.

אלוף-משנה אלעד צורי ימונה למפקד אוגדה 99 (עוצבת הבזק) בפיקוד המרכז ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה בני אהרון ימונה למפקד אוגדה 146 (עוצבת המפץ) בפיקוד הצפון ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה לירון בטיטו ימונה למפקד אוגדה 143 (עוצבת שועלי האש) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה אליאב אלבז ימונה למפקד אוגדה 252 (עוצבת סיני) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף.

תת-אלוף א׳ ימונה לראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין.

אלוף-משנה ל׳ ימונה לקצין מודיעין ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יאיר צוקרמן ימונה למפקד קורס מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יניב בארוט ימונה למפקד המרכז לאימוני יבשה בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה אור וולוז׳ינסקי ימונה לקצין שריון ראשי בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה אלי דוד ימונה לקצין הנדסה ראשי בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יפעת יגר תמונה לראש חטיבת התכנון וכוח אדם באגף כוח האדם ותועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה חי כפיר מגנאזי ימונה לראש חטיבת הטכנולוגיה והלוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה בנימין אמינוב ימונה לראש חטיבת מחקר ופיתוח במנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה ציון בננו ימונה לראש מחלקת לוגיסטיקה ומבצעים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אלוף-משנה דקלה אליהו תמונה לראש מטה דובר צה״ל באגף המבצעים.

סגן-אלוף אמילי חייבי תמונה לראש מחלקת תכנון אסטרטגי באגף התכנון ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף יובל ליטוין ימונה לראש מחלקת מדיניות ואסטרטגיה באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף אלכסנדר קינדלר ימונה לראש המרכז לניתוח מערכות באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף קרנית שלו תמונה לסגן מבקר צה״ל ותועלה לדרגת אלוף-משנה.