החות'ים בתימן שיגרו מוקדם יותר היום (חמישי) כטב"ם לדרום ישראל, בעקבות חדירת כלי הטיס העוין הופעלו אזעקות ביישובים נווה ובני נצרים.
לפי הדיווחים, הכטב"ם חדר ככל הנראה מהגבול המצרי בצד מערב, ויורט על ידי חיל האוויר תוך זמן קצר.
דובר צה"ל התייחס לאירוע:
"בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במרחב עוטף עזה, חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאוייש ששוגר מתימן."
העימות עם החות'ים נמשך כל העת. אמש, שיגר ארגון הטרור התימני טיל בליסטי שהפעיל אזעקות באזור ירושלים, השומרון והשפלה.
בתחילת השבוע תקפה ישראל תשתיות טרור של ארגון הטרור החות'י בתימן, בתגובה לטיל הבליסטי הראשון בעל ראש נפץ מתפצל ששיגרו החות'ים.
