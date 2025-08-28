הירי נמשך כטב"ם ששוגר מתימן חדר לישראל ממצרים - ויורט על ידי חיל האוויר מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות בשני יישובים בנגב, לא הרחק מהגבול עם מצרים | מדובר בכטב"ם ששוגר מתימן ונכנס ככל הנראה מהגבול המערבי, הוא יורט תוך זמן קצר על ידי חיל האוויר (חדשות)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 12:59