כיכר השבת
הירי נמשך

כטב"ם ששוגר מתימן חדר לישראל ממצרים - ויורט על ידי חיל האוויר

מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות בשני יישובים בנגב, לא הרחק מהגבול עם מצרים | מדובר בכטב"ם ששוגר מתימן ונכנס ככל הנראה מהגבול המערבי, הוא יורט תוך זמן קצר על ידי חיל האוויר (חדשות) 

שאהד 136 איראני (צילום: shutterstock)

החות'ים בתימן שיגרו מוקדם יותר היום (חמישי) כטב"ם לדרום ישראל, בעקבות חדירת כלי הטיס העוין הופעלו אזעקות ביישובים נווה ובני נצרים.

לפי הדיווחים, הכטב"ם חדר ככל הנראה מהגבול המצרי בצד מערב, ויורט על ידי חיל האוויר תוך זמן קצר.

דובר צה"ל התייחס לאירוע:

"בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במרחב עוטף עזה, חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאוייש ששוגר מתימן."

העימות עם נמשך כל העת. אמש, שיגר ארגון הטרור התימני טיל בליסטי שהפעיל אזעקות באזור ירושלים, השומרון והשפלה.

בתחילת השבוע תקפה ישראל תשתיות טרור של ארגון הטרור החות'י בתימן, בתגובה לטיל הבליסטי הראשון בעל ראש נפץ מתפצל ששיגרו החות'ים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר