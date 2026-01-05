כוחות צה"ל סיכלו ניסיון הברחה של אמצעי לחימה בגבול המערבי

תצפיות צה"ל ומערך הבקרה האווירי זיהו במהלך הלילה (ראשון), רחפן שחצה ממערב, מכיוון מצרים, לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה.
לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן סיכלו את הרחפן שנשא שלושה כלי נשק מסוג M-16 ומחסניות.
אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
ביום שלישי שעבר, מערך הבקרה האווירי זיהה רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה.
לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו את הרחפן שנשא 20 כלי נשק מסוג M-16, קנה וקת של נשקים נוספים. אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
