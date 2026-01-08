כיכר השבת
אחרי ירי הרקטות

דיווחים על "חגורת אש": צה"ל תוקף בצפון רצועת עזה, ניסיון חיסול של מחבל חמאס

חיל האוויר תקף הערב בעיר עזה שבצפון הרצועה, בשטח שבשליטת ארגון הטרור, לאחר שתי ההפרות של חמאס ביממה האחרונה | הפלסטינים דיווחו על "חגורת אש" | פטריית עשן גדולה נראתה למרחקים מעל אזור התקיפה (אקטואלי, ביטחון)

זירת התקיפה הערב (צילום: לפי סעיף 27א)

צה"ל תקף הערב (חמישי) בעיר עזה שבצפון הרצועה, בשטח שבשליטת חמאס - אחרי הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור ביממה האחרונה.

פלסטינים דיווחו על "חגורת אש" באזור התקיפה. בתיעוד מזירת התקיפה נראית פטריית עשן גדולה. הכתב הצבאי של גלי צה"ל דורון קדוש דיווח כי התקיפה בעזה היא ניסיון חיסול של מחבל חמאס.

חמאס הפר את הפסקת האש מספר פעמים רק ביממה האחרונה. הבוקר שוגרה רקטה מצפון רצועת עזה. היא נפלה ליד מוצבי צה"ל בתוך שטח הרצועה.

אתמול, יום רביעי, ירו מחבלים מארגון הטרור חמאס למרחב שבו כוחות צה"ל פעלו בצפון רצועת עזה.

דובר צה"ל הודיע אתמול, אחרי ההפרה הראשונה, כי הירי מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. כמו כן, בתגובה צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר מארגון הטרור חמאס שקידם מתווי טרור נגד הכוחות בצפון רצועת עזה.

בתוך כך, במערכת הביטחון ממתינים לאישור הדרג המדיני לפתיחת מעבר רפיח שבדרום רצועת עזה, במסגרת ההסכם שנחתם עם חמאס בתיווך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

אתמול חידשו מחבלי חמאס את החיפושים אחר החלל החטוף האחרון רן גואילי. החיפושים התקיימו באזור שכונת זייתון שבצפון הרצועה, סמוך לקו הצהוב, בקרבת הגבול, לעיניהם של חיילי צה"ל המוצבים שם. ברצועת עזה דיווחו אמש כי "החיפושים התסיימו להיום - ללא תוצאות".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר