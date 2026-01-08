צה"ל תקף הערב (חמישי) בעיר עזה שבצפון הרצועה, בשטח שבשליטת חמאס - אחרי הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור ביממה האחרונה.

פלסטינים דיווחו על "חגורת אש" באזור התקיפה. בתיעוד מזירת התקיפה נראית פטריית עשן גדולה. הכתב הצבאי של גלי צה"ל דורון קדוש דיווח כי התקיפה בעזה היא ניסיון חיסול של מחבל חמאס.

חמאס הפר את הפסקת האש מספר פעמים רק ביממה האחרונה. הבוקר שוגרה רקטה מצפון רצועת עזה. היא נפלה ליד מוצבי צה"ל בתוך שטח הרצועה.

אתמול, יום רביעי, ירו מחבלים מארגון הטרור חמאס למרחב שבו כוחות צה"ל פעלו בצפון רצועת עזה.

דובר צה"ל הודיע אתמול, אחרי ההפרה הראשונה, כי הירי מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. כמו כן, בתגובה צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר מארגון הטרור חמאס שקידם מתווי טרור נגד הכוחות בצפון רצועת עזה.

בתוך כך, במערכת הביטחון ממתינים לאישור הדרג המדיני לפתיחת מעבר רפיח שבדרום רצועת עזה, במסגרת ההסכם שנחתם עם חמאס בתיווך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

אתמול חידשו מחבלי חמאס את החיפושים אחר החלל החטוף האחרון רן גואילי. החיפושים התקיימו באזור שכונת זייתון שבצפון הרצועה, סמוך לקו הצהוב, בקרבת הגבול, לעיניהם של חיילי צה"ל המוצבים שם. ברצועת עזה דיווחו אמש כי "החיפושים התסיימו להיום - ללא תוצאות".