עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלימו גלי תקיפות נרחבים לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים באיראן. כך מסר הערב (רביעי) דובר צה"ל.

במסגרת מטסי התקיפות, מטוסי קרב של חיל האוויר זיהו בשלב מסוים חיילים ממשטר הטרור האיראני כשהם פועלים במפקדה של משמרות המהפכה בלב טהרן. שניות ספורות לאחר הזיהוי, מטוסי הקרב תקפו וחיסלו את החיילים. תיעוד מרגעי התקיפה מתפרסם כאן.

בנוסף, בגל התקיפות צה"ל תקף בבירת איראן טהרן מספר תשתיות נוספות, בהן מפקדות וחמ"לים ששימשו את חיל האוויר במשמרות המהפכה וכן מתחם שהוקם בלב האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה ("אמאם חסין") ושימש את חיילי המשטר לניהול המערכה וכינוס.

בנוסף הותקפו אתרי אחסון וייצור טילים בליסטיים מוכנים לשיגור וטילים שנועדו לפגוע בכלי טיס ישראלים במהלך פעילותם בשמי איראן

במקביל, הותקפו מפקדות ובסיסים צבאיים של כוחות ביטחון הפנים והבסיג' ומפקדת מודיעין של משטר הטרור האיראני, המיניסטריון.

המיניסטריון הוא גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני המשמש ככלי המרכזי של משטר הטרור האיראני לפקח על פעילות אזרחי איראן. חיילי המיניסטריון סיפקו מודיעין שאפשר דיכוי אלים של מחאות לאורך שנים.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", הסביר דובר צה"ל.