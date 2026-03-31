דובר צה"ל הודיע כי השלים ביממה האחרונה מהלומות משמעותיות נגד אתרי ייצור בטהרן. לפי ההודעה, צה"ל השלים ביממה האחרונה תקיפות של לא פחות מ-20 אתרי ייצור אמצעי לחימה ומרכזי מחקר ופיתוח.

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלים בשעות הבוקר המוקדמות מטס תקיפה נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במטס זה, צה"ל המשיך במאמץ המרכזי להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות, במסגרתו הוטלו יותר מ-80 חימושים לעבר מגוון תשתיות של המשטר ובהם: אתר ייצור רכיבים הכרחיים למנועי טילים בליסטיים, אתר ששימש לעריכת ניסויים עבור מנועי טילים בליסטיים ואתר ייצור של מערכות הגנה אוויריות.

במקביל, צה"ל תקף תשתיות נוספות במטה המרכזי של חיל האוויר של משמרות המהפכה בטהרן, לצד אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים ואתרי מערכות הגנה אוויריות.

"צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים", מסכם דובר צה"ל.

בשבוע שעבר דווח כי בהוראת ראש הממשלה נתניהו הוחלט על האצת פרויקט השמדת היכולות האיראניות על ידי חיל האוויר בשמי איראן, ברקע החלטתו של טראמפ לפתוח במשא ומתן עם האיראנים. נראה כי ישראל מתמקדת מאז בטילים הבליטסיים, ובעיקר ביכולת הייצור שלהם על ידי הרפובליקה האיסלאמית.