צפו: הגנרלים הישראלים והאמריקנים על שולחן אחד - עם מטרה אחת

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו בימים האחרונים עם מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, במסגרת פגישת תיאום אסטרטגית. המפגש נועד לחזק את שיתוף הפעולה הצבאי נגד איראן ולתאם את השלבים הבאים במערכה, תוך דגש על העמקת ההישגים המבצעיים של הכוחות.

במהלך הביקור שוחחו המפקדים על חשיבות העבודה המשותפת בין הצבאות, והרמטכ"ל הביע את הערכתו להישגי המבצעים האחרונים. זמיר ציין כי "בפעולה מסונכרנת ומתואמת, אנחנו פוגעים יחד במשטר הטרור האיראני ומביאים אותם לכדי בידוד אסטרטגי ולנקודת חולשה שהם לא היו בה מעולם".

לדברי הרמטכ"ל, צה"ל וצבא ארצות הברית פועלים מתוך אינטרסים וערכים משותפים ומהווים "ידידי אמת" הנלחמים כתף אל כתף. הוא הוסיף כי "אנחנו נמצאים בקשר הדוק ויום יומי עם שותפינו לדרך מצבא ארצות הברית כחלק משעון הלחימה. יש כאן אינטרס משותף - מחויבות להסרת איום קיומי, מישראל, ומעל האיזור כולו".

הפגישה עסקה גם בפעילותם של מערכי המודיעין, ההגנה האווירית והלוגיסטיקה, הפועלים בשילוב עם עמיתיהם האמריקאים. זמיר הדגיש כי חיל האוויר הישראלי והאמריקאי פועלים יחדיו בשמי המזרח התיכון, דבר המאפשר את עומק הפגיעה הנוכחי. "אלו ימים היסטוריים, שתוכננו בקפידה", אמר הרמטכ"ל והבהיר כי "ציר הטרור שבנה משטר הטרור האיראני מתחיל להתפורר, ואנחנו נמשיך להכות בו עד להשגת יעדינו".

מוקדם יותר התייחסו בסנטקום לביקור של המפקד בישראל:

"במהלך ביקור בישראל, בין ה-29 ל-30 במרץ, נפגש מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, עם ראש המטה הכללי של צה"ל, רב אלוף אייל זמיר.

שני המנהיגים דנו בהתקדמות שנעשתה במהלך המבצעים המתמשכים לחיסול יכולתה של איראן להקרין כוח בדרכים משמעותיות מחוץ לגבולותיה. הם גם אישרו מחדש את עוצמת השותפות הביטחונית בין ארה"ב לישראל והדגישו את חשיבות התיאום המתמשך.

לפני שעזב את האזור, קופר ביקר עם כוחות אמריקאים שהוצבו במספר מוקדים לתמיכה במבצע "זעם אפי". הוא העניק עיטורים ליותר מ-40 אנשי שירות על ביצועיהם יוצאי הדופן במהלך השבועות הראשונים של המבצע."