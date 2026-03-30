עשרות חברי כנסת פנו לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בדרישה להשיב באופן מיידי את גדוד המילואים 941 של בוגרי "נצח יהודה" לפעילות מבצעית, לאחר ההחלטה להדיחו זמנית בעקבות התקרית עם עיתונאי רשת CNN.

את המהלך הוביל חבר הכנסת צבי סוכות אחרי ההחלטה אמש על הדחת הגדוד מפעילות מבצעית. הוא גיבש מכתב עליו חתמו עשרות חברי כנסת. במכתב פתחו הח"כים בדברי חיזוק לצה"ל ולפעילותו במלחמה, וציינו כי תחת פיקודו של זמיר פועלים הכוחות נגד הטרור "בצורה שמעוררת השתאות בעולם כולו".

עם זאת, החותמים מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה להוציא את הגדוד מפעילות מבצעית, שלטענתם התקבלה בעקבות פרסום תקשורתי. לדבריהם, מדובר בהחלטה חריגה שעלולה לפגוע באמון הלוחמים ובמשרתי המילואים - דווקא בתקופה שבה נדרש גיוס רחב של כוחות.

במכתב הודגש כי להחלטה יש השלכות רחבות, הן ברמה המבצעית והן ברמה הציבורית והמשפחתית. חברי הכנסת הזהירו מפני פגיעה במורל הלוחמים, באמון הציבור במערכת הביטחון ובמאמצים לשילוב אוכלוסיות נוספות בשירות הצבאי.

בסיום קראו חברי הכנסת לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה ולהורות על החזרת הגדוד לפעילות מבצעית מלאה בהקדם.

ח"כ צבי סוכות אמר כי מדובר ב"החלטה מקוממת", והוסיף כי לא ייתכן ששיקולים של נראות תקשורתית יגברו על הצורך לגבות לוחמים הפועלים למען ביטחון המדינה. לדבריו, תפקיד חברי הכנסת הוא לפקח על החלטות מסוג זה ולמנוע פגיעה במערך המילואים.

על המכתב חתמו, בין היתר, חברי הכנסת צביקה פוגל, אריאל קלנר, ניסים ואטורי, עמית הלוי, טלי גוטליב, שמחה רוטמן, דוד ביטן, גלית דיסטל אטבריאן, אכרם חסון, מישל בוסקילה ואחרים.