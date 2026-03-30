כיכר השבת
"לאור החלטתך החריגה"

עשרות חברי כנסת במכתב חריף לרמטכ"ל: השב את הגדוד המודח לפעילות מבצעית

עשרות חברי כנסת חתמו על מכתב של חברי הכנסת צבי סוכות הממוען לרמטכ"ל ובו קריאה להשיב לפעילות מבצעית את גדוד המילואים 941 לאחר שחייליו הושעו בגין תקיפת צוות CNN (כנסת)

1תגובות
מכתב הח"כים

עשרות חברי כנסת פנו לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בדרישה להשיב באופן מיידי את גדוד המילואים 941 של בוגרי "נצח יהודה" לפעילות מבצעית, לאחר ההחלטה להדיחו זמנית בעקבות התקרית עם עיתונאי רשת CNN.

את המהלך הוביל חבר הכנסת צבי סוכות אחרי ההחלטה אמש על הדחת הגדוד מפעילות מבצעית. הוא גיבש מכתב עליו חתמו עשרות חברי כנסת. במכתב פתחו הח"כים בדברי חיזוק לצה"ל ולפעילותו במלחמה, וציינו כי תחת פיקודו של זמיר פועלים הכוחות נגד הטרור "בצורה שמעוררת השתאות בעולם כולו".

עם זאת, החותמים מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה להוציא את הגדוד מפעילות מבצעית, שלטענתם התקבלה בעקבות פרסום תקשורתי. לדבריהם, מדובר בהחלטה חריגה שעלולה לפגוע באמון הלוחמים ובמשרתי המילואים - דווקא בתקופה שבה נדרש גיוס רחב של כוחות.

במכתב הודגש כי להחלטה יש השלכות רחבות, הן ברמה המבצעית והן ברמה הציבורית והמשפחתית. חברי הכנסת הזהירו מפני פגיעה במורל הלוחמים, באמון הציבור במערכת הביטחון ובמאמצים לשילוב אוכלוסיות נוספות בשירות הצבאי.

בסיום קראו חברי הכנסת לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה ולהורות על החזרת הגדוד לפעילות מבצעית מלאה בהקדם.

ח"כ צבי סוכות אמר כי מדובר ב"החלטה מקוממת", והוסיף כי לא ייתכן ששיקולים של נראות תקשורתית יגברו על הצורך לגבות לוחמים הפועלים למען ביטחון המדינה. לדבריו, תפקיד חברי הכנסת הוא לפקח על החלטות מסוג זה ולמנוע פגיעה במערך המילואים.

על המכתב חתמו, בין היתר, חברי הכנסת צביקה פוגל, אריאל קלנר, ניסים ואטורי, עמית הלוי, טלי גוטליב, שמחה רוטמן, דוד ביטן, גלית דיסטל אטבריאן, אכרם חסון, מישל בוסקילה ואחרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אחר כך אומרים שחסר לצ"ל צריך חילים
שמואל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר