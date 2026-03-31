כיכר השבת
בפצצות חודרות בונקרים

תיעוד דרמטי: ארה"ב תקפה מתחם טילים תת-קרקעי באיספהאן | צפו

צבא ארה"ב השתמש בפצצות במשקל 2000 פאונד לתקיפת מתחם אחסון טילים בליסטיים | ברשתות באיראן: תיעודים של פטריות אש ופיצוצי משנה

כוחות צבא תקפו הלילה (בין שני לשלישי) מתחם תת-קרקעי לאחסון טילים בליסטיים באזור איספהאן שבאיראן.

על פי הדיווחים בארה"ב, התקיפה בוצעה באמצעות פצצות חודרות בונקרים במשקל 2000 פאונד, כחלק מהמאמצים להגביל את יכולות הטילים של .

ברשתות החברתיות באיראן פורסמו תיעודים המראים פטריות אש ופיצוצי משנה באזור, המלמדים לפי הערכות על התלקחות של חומרי נפץ שאוחסנו במתחם. התיעודים מצביעים על היקף נזק משמעותי למתקן.

פצצות חודרות בונקרים במשקל 2000 פאונד מיועדות לחדור לעומק רב בקרקע ולהשמיד מתקנים מוגנים תת-קרקעיים. השימוש בחימוש מסוג זה מעיד על כך שהמטרה הייתה מתחם מבוצר המוגן בשכבות עבות של בטון או סלע.

התקיפה מגיעה על רקע לחץ כבד שמפעילות מדינות המפרץ הסוניות על ממשל להמשיך במערכה עד לניטרול מוחלט של יכולות הגרעין והטילים של איראן. סעודיה והאמירויות הבהירו לוושינגטון כי הן אינן מוכנות להסתפק בניצחון נקודתי, וכי זוהי הזדמנות היסטורית לגדוע את זרועות המשטר האיראני.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

