1.7 מיליארד דולר לפיתוח: הקרב הענק על 216 מטוסים

לאחר שלושה עשורים וחצי של שירות נאמן, חיל הים האמריקני מתכונן להיפרד מה-T-45 Goshawk, מטוס האימון שהכשיר דורות של טייסי קרב לנושאות המטוסים. כעת, כשהמטוסים מזדקנים ועלויות התחזוקה מזנקות, הפנטגון פתח במכרז היוקרתי ביותר בתחום האימונים הצבאיים - מרוץ שבו ארבע קבוצות תעשייתיות מובילות מציגות את הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר.

המכרז, המכונה UJTS (Undergraduate Jet Training System), נועד למצוא את היורש הדיגיטלי שיכשיר את הדור הבא של טייסי ה-F-35C וה-F/A-18. על פי הדיווחים, ההימור הוא כפול: מצד אחד, הצי זקוק למטוס שיתמודד עם הדרישות הטכנולוגיות המתקדמות של מטוסי הדור החמישי. מצד שני, התקציב מוגבל בקפדנות ל-1.751 מיליארד דולר, עם איום מפורש על פסילה במקרה של חריגה.

המחלוקת: סימולטורים מול מציאות

ההחלטה השנויה ביותר במחלוקת במכרז החדש היא ביטול הדרישה מהמטוס לבצע נחיתות פיזיות המדמות נחיתה על נושאת מטוסים. במקום זאת, הצי הכריע לאמץ שימוש נרחב בסימולטורים מתקדמים - מהלך שעורר ביקורת חריפה בקרב מדריכי טיסה ותיקים.

"אי אפשר להחליף את תחושת הבטן והלחץ של נחיתה על נושאת מטוסים בסימולטור, מתקדם ככל שיהיה", הזהירו גורמים במערך האימון, כפי שדווח באתר 'The War Zone'. לדבריהם, המעבר להכשרה וירטואלית עשוי לפגוע במוכנות המבצעית של דור הטייסים הבא. מצד שני, הצי טוען כי הטכנולוגיה המתקדמת של הסימולטורים המודרניים מאפשרת הכשרה יעילה יותר ובעלות נמוכה משמעותית.

תקציב קפדני ולוח זמנים סופי

הפנטגון לא לוקח סיכונים תקציביים. שלב הפיתוח הוגבל לתקרה קשיחה של 1.751 מיליארד דולר, עם הוראה מפורשת: חריגה מהסכום תוביל לפסילה מיידית. התקציב יחולק לשלבים, עם תקרה של 52.8 מיליון דולר ב-2027 ו-181 מיליון ב-2028.

לאחר עיכובים רבים בשנים האחרונות, לוח הזמנים כעת סופי: החוזה לשלב הפיתוח יוענק במרץ 2027. המועד הקרוב מגביר את הלחץ על החברות המתמודדות, שנדרשות להציג פתרונות בשלים ומוכחים תוך פרק זמן קצר יחסית.

הגשר לעתיד הימי

ה-UJTS הוא לא רק מטוס אימון; הוא הגשר שדרכו יעברו הטייסים שיובילו את חיל הים האמריקני בעשורים הבאים. עם העלייה בדרישות הטכנולוגיות של מטוסי הדור החמישי, הצי זקוק למטוס שיודע לדבר בשפה של ה-F-35C - מטוס שמשלב מערכות אוויוניקה מתקדמות, יכולות חמקנות, וממשקי תקשורת דיגיטליים.

בעוד שנה בדיוק, נדע מי תהיה החברה שתזכה לעצב את פניו של חיל הים החזק בעולם. ההחלטה תשפיע לא רק על יכולות האימון של הצי, אלא גם על מאזן הכוחות התעשייתי-צבאי העולמי לעשורים הבאים.