"בלי חצי עבודה": המפרץ דורש מטראמפ הכרעה סופית באיראן

תקיפה אמריקאית באיראן - צילום: מהרשתות תקיפה אמריקאית באיראן | צילום: צילום: מהרשתות 10 10 0:00 / 0:17 תקיפה אמריקאית באיראן ( צילום: מהרשתות )

בעוד מטוסי הקואליציה ממשיכים לחרוש את שמי המזרח התיכון, בחדרים הסגורים בוושינגטון ובריאד מתנהל כעת הקרב האמיתי - הקרב על "היום שאחרי". הלילה נחשף כי מדינות המפרץ הסוניות, שחשות את טבעת החנק האיראנית מתהדקת סביב צווארן מזה עשורים, אינן מוכנות להסתפק בניצחון נקודתי. עבורן, זוהי הזדמנות היסטורית לגדוע את זרועות התמנון של טהרן אחת ולתמיד.

על פי דיווח סוכנות הידיעות AP, ציר המדינות הסוניות בהובלת סעודיה ואיחוד האמירויות הבהיר לממשל טראמפ כי "חצי עבודה" תהיה בכייה לדורות. במפרץ דורשים לנצל את המומנטום הצבאי הנוכחי כדי להשמיד את פרויקט הגרעין ואת מערך הטילים הבליסטיים של איראן באופן מוחלט.

הצי החמישי של ארה"ב בהכנת מטוסי הקרב ( צילום: פיקוד מרכז כוחות חיל הים האמריקאי )

בעוד עומאן וקטר נוטות לפתרון דיפלומטי, באמירויות הולכים רחוק יותר ודוחפים להגברת הלחץ הצבאי. גורמים במפרץ מעלים אף את האפשרות לפעולה קרקעית שתבטיח את פתיחת מצר הורמוז לצמיתות ותמנע מאיראן את היכולת לאיים על נתיבי האנרגיה העולמיים. כידוע, מדינות המפרץ חוששות כי הפסקת אש מוקדמת תאפשר לאיראן להתאושש ולשקם את יכולותיה הצבאיות. הניסיון מלמד שטהרן מנצלת כל הפוגה להחזקת אחיזתה באזור - דרך חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן והמיליציות השיעיות בעיראק. עבור הסעודים והאמירתים, זוהי הזדמנות של פעם במאה שנה לשבור את המעגל הזה.

הלוויה ל-50 חיילי בסיג׳ שחוסלו בתקיפות האחרונות. ( צילום: הרשתות באיראן )

ממלכת השיתוק: הנהגת איראן בהלם קרב

בזמן שהלחץ החיצוני גובר, הדיווחים מתוך טהרן מצביעים על קריסה פנימית של שרשרת הפיקוד. לפי ה'ניו יורק טיימס', גורמי מודיעין מערביים מעריכים כי שורת החיסולים הממוקדים - שלא פסחה על הדרגים הבכירים ביותר וגם לא על סגניהם - יצרה "חלל מנהיגותי" חסר תקדים.

ההנהגה האיראנית הנותרת מתקשה לתאם מהלכים בסיסיים בשל מספר גורמים קריטיים: פחד מהאזנות גורם להם להימנע משימוש באמצעי תקשורת טכנולוגיים, מה שמעכב העברת פקודות בשעות קריטיות. חשש מתקיפות אוויריות מחזיק את הבכירים בבריחה מתמדת ובבונקרים, מנותקים מהשטח. והחמור מכל - המחליפים שנכנסו בנעלי המחוסלים אינם בעלי הסמכות או הידע לנהל מערכה מורכבת מול ארה"ב וישראל.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

הדילמה של הבית הלבן

הנשיא טראמפ מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן. מצד אחד, הרצון המוצהר שלו לסיים מלחמות ולהחזיר את הכוחות הביתה - כפי שהתבטא בשיחות עם עוזריו לפי דיווח ה'וול סטריט ג'ורנל'. מצד שני, הלחץ המסיבי מהשותפות האסטרטגיות במפרץ וההבנה שהמשטר האיראני נמצא בנקודת השפל הגדולה ביותר בתולדותיו.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מסרה השבוע כי "השיחות עם איראן מתקדמות היטב", אך הזהירה שאם טהרן תדחה את ההזדמנות הדיפלומטית, "הצבא האמריקני מוכן לתת לנשיא טראמפ את כל האופציות". לדבריה, מבצע "זעם אדיר" כבר השיג תוצאות משמעותיות - מתקפות הטילים והכטב"מים צנחו ב-90%, ויותר מ-190 ספינות של חיל הים האיראני הושמדו.

השורה התחתונה: חלון הזדמנויות היסטורי

המזרח התיכון ניצב בפני הכרעה גורלית. התיאום בין המודיעין המערבי ללחץ המדיני של המפרץ יוצר מציאות שבה איראן אינה רק מוכה צבאית, אלא גם מפורקת ניהולית. השבועות הקרובים יקבעו האם שנת 2026 תיזכר כשנה שבה הוסר האיום האיראני מהעולם, או כשנה שבה המערב העניק לאייתוללות חבל הצלה ברגע האחרון.

בינתיים, בעוד הדיפלומטיה מתנהלת מאחורי דלתיים סגורות, מדינות המפרץ ממשיכות לחשוף רשתות טרור איראניות בשטחן, ומבהירות כי הן אינן מוכנות לחזור למצב שהיה. עבור הסעודים והאמירתים, זהו רגע האמת - ההזדמנות לשנות את מאזן הכוחות באזור לדורות.