בעוד ישראל נלחמת בזירה הצפונית נגד ארגון הטרור חיזבאללה, מדינות המפרץ הפרסי מנהלות מערכה משלהן נגד זרועות התמנון האיראני. בשבועות האחרונים התגלה כי מתחת לפני השטח של גורדי השחקים בדובאי ובסמטאות מנאמה, התנהל מצוד חשאי שהגיע לשיאו בימים האחרונים - גל מעצרים חסר תקדים של סוכני טרור איראניים וחיזבאללה שניסו לחדור ללב הכלכלה הערבית ולהקים תאי טרור רדומים.

המסר שעובר מממלכת בחריין ועד נסיכויות המפרץ לטהרן הוא חד וברור: המשחק הסתיים. סוכני הטרור של נסראללה, שהתחפשו לאנשי עסקים תמימים, מוצאים את עצמם כעת מאחורי סורג ובריח, בעוד מדינות ערב מתאחדות לחזית אחת נגד האיום האיראני. כידוע, השינוי הדרמטי במדיניות מדינות המפרץ כלפי איראן מגיע על רקע המלחמה הנוכחית והתקיפות האיראניות על תשתיות אנרגיה במפרץ.

משרד הפנים בבחריין הטיל פצצה כשהודיע על מעצרם של שלושה חברי חוליה מסוכנים: אחמד אחמד חוסיין, חוסיין עבד אל-אמיר עשור ומונתז'ר עבד אל-מוחסן עלי. השלושה, שעברו אימונים מקצועיים בנשק ובחבלה על אדמת לבנון, פעלו בשירות המודיעין האיראני ותכננו לבצע פיגועי תופת בלב הממלכה. חשיפתם של הסוכנים היא מכה אנושה לניסיונות של חיזבאללה לשתול מבצעים בתוך האוכלוסייה המקומית. על פי הפרטים שנמסרו, החוליה תכננה לפגוע במטרות אסטרטגיות בממלכה, תוך ניצול הקשרים העסקיים והחברתיים שבנו במשך תקופה ארוכה. המעצרים מהווים הצלחה משמעותית למערכת הביטחון הבחרינית בסיכול איום ממשי.

האמירויות וכווית: טרור במסווה של עסקים

המערכה לא עוצרת בבחריין. באיחוד האמירויות חשפו מנגנוני הביטחון רשת טרור מתוחכמת שפעלה תחת "כיסוי מסחרי" מושלם. חברי הרשת הקימו חברות קש פיקטיביות בניסיון לחדור למערכת הבנקאית ולקדם פעולות חתרניות שנועדו לערער את היציבות הכלכלית של הנסיכות. השימוש בכיסוי עסקי מעיד על רמת תחכום גבוהה ועל תכנון ארוך טווח מצד המודיעין האיראני.

במקביל, בכווית דווח על סיכול שני תאי טרור נוספים של הארגון הלבנוני, שנועדו לייצר כאוס ברחובות הבירה. הממלכה, שכבר ספגה תקיפות איראניות על שדה התעופה הבינלאומי שלה בשבועות האחרונים, מחזקת את מערך הביטחון שלה ופועלת בנחישות נגד כל ניסיון חדירה של גורמים עוינים.

"אין דו-קיום": הקו החדש של מדינות המפרץ

השינוי הדרמטי ביותר הוא בטון המדיני. העיתונאי רועי קייס דיווח כי שר בכיר מאיחוד האמירויות התבטא באופן חסר תקדים כשאמר כי "בלתי אפשרי לקיים דו-קיום עם המשטר האיראני". הצהרה זו, שמגיעה מאחת המדינות המתונות במפרץ, מעידה על שינוי תפיסתי עמוק.

גורמים במערב מעריכים כי סעודיה והאמירויות לא יסתפקו יותר במעצרים ובפעולות מודיעיניות, אלא מתכוונות להגביר את מעורבותן הצבאית הישירה בלחימה מול איראן. זאת במיוחד לאחר המתקפות על תשתיות האנרגיה שסיכנו את שוק הנפט העולמי ופגעו ישירות באינטרסים הכלכליים של מדינות המפרץ. כזכור, שדה התעופה של כווית עמד בימים האחרונים במוקד תקיפות מל"טים שגרמו לנזק משמעותי.

חזית סונית מאוחדת

המזרח התיכון של 2026 נראה אחרת לגמרי מזה שהכרנו. בעוד ישראל נלחמת בזירה הצפונית, בעלות בריתה החדשות במפרץ מנהלות מלחמה עיקשת בתוך הבית נגד הסוכנים של טהרן. המעצרים האחרונים הם הוכחה לכך שסעודיה, בחריין והאמירויות כבר לא מפחדות מעימות ישיר - הן מבינות שבלי עקירת זרועות החיזבאללה והמודיעין האיראני, עתיד המפרץ כולו בסכנה.

השינוי המדיני בולט גם בהקשחת העמדות כלפי ישראל. מלך ירדן סירב לאחרונה להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, תוך הצבת תנאים קשים בנושאים פלסטיניים. עם זאת, בזירה האיראנית נראה שיתוף פעולה הולך וגובר בין ישראל למדינות המפרץ, המבוסס על אינטרסים משותפים ברורים מול האיום המשותף מטהרן.

עולם התורה והחסידות עוקב בדריכות אחר התפתחויות אלו, המהוות עדות נוספת לכך שההשגחה העליונה מכוונת את מהלכי העולם. הברית המתהווה בין ישראל למדינות ערב סוניות, שהייתה נראית בלתי אפשרית לפני שנים ספורות, מתממשת לנגד עינינו כחלק מהמערכה הגדולה נגד כוחות הרשע.