כיכר השבת
"האויבים נלחמים על קיומם"

נתניהו הגיע בלבוש מלחמה לפיקוד צפון וחשף - ישראל תרחיב את רצועת הביטחון בצפון | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לפיקוד צפון והודיע על הרחבת רצועת הביטחון בגבול עם לבנון | ראש הממשלה אמר כי אויבי ישראל "נלחמים על קיומם", וכי ישראל היא זו שיוזמת ותוקפת (חדשות, ביטחון) 

נתניהו, היום| צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ
ראש הממשלה מסר היום (ראשון) הצהרה מפיקוד צפון, ברקע הצטרפותו של למלחמה שמנהלת ישראל עם איראן.

הדברים המלאים:

״סיימתי כעת הערכת מצב בפיקוד צפון עם שר הביטחון, עם הרמטכ״ל, עם אלוף הפיקוד וגם עם מפקדי האוגדות. אני פגשתי מפקדים אמיצים, מפקדים שנחושים להכות באויבינו ולהרחיק את הסכנה מגבולנו.

אנחנו במערכה רב-זירתית. אנחנו מכים בעוצמה אדירה באיראן ובשלוחיה. אנחנו מביאים הישגים כבירים, הישגים שיוצרים סדקים גלויים במשטר הטרור בטהרן", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הדגיש כי "איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה וחמאס הוא לא אותו חמאס", ראש הממשלה הגדיר אותם כ"אויבים מוכים, שנלחמים על הקיום שלהם."

"במקום שהם יפתיעו אותנו, אנחנו מפתיעים אותם. אנחנו הצד הפועל, אנחנו הצד התוקף, אנחנו הצד היוזם - ואנחנו נמצאים עמוק בשטחם", הדגיש רוה"מ.

"אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון, ועשינו את זה. אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ויצרנו שלוש רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב. בסוריה - מכתר החרמון עד הירמוך.

בעזה - בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. ובלבנון - הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת, כדי לסכל סופית את איום הפלישה וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ״ט. "

נתניהו הדגיש: "צריך להבין שנסראללה יצר פה כוח גדול. הוא האמין שעם הכוח הזה הוא ישמיד אותנו. את נסראללה חיסלנו. חיסלנו אלפי מחבלים של חיזבאללה, וחיסלנו מעל הכל את האיום העצום של 150,000 טילים ורקטות, שנועדו להחריב את ערי ישראל.

אבל עדיין יש לחיזבאללה יכולת שיורית לשגר רקטות אלינו. ומה שדנתי היום עם המפקדים כאן זה בדרכים להסיר גם את האיום הזה. אזרחי ישראל היקרים, אני, כמובן, לא יכול לשתף אתכם בדיונים הללו, אבל אני כן יכול לומר לכם, שאנחנו נחושים לשנות את המצב הזה בצפון מיסודו", הבטיח נתניהו.

"מילה לתושבי הצפון:

אני מודע לקושי הגדול שלכם. אני הנחיתי את משרדי הממשלה לעזור לכם ביד רחבה מאוד. אני מבקש מכם, כפי שאני מבקש מכולכם, אזרחי ישראל, המשך אורך רוח, המשך עמידה איתנה. אני שולח מכאן בשמכם תנחומים למשפחות של גיבורינו שנפלו במערכה על קיומנו. אני רוצה להביע את הערכתי, את הערכת העם כולו לחיילי צבא ההגנה לישראל, ובייחוד למשרתי המילואים ומשפחותיהם, שעומדים בחזית ובעורף במשך למעלה משנתיים. אנחנו נחושים, אנחנו נלחמים, ובעזרת השם - אנחנו מנצחים״.

2
לבוש מלחמה? יותר כמו איפור כבד.
מיואש למדי
1
שלום וברכה אני בחור ישיבה ואני שואל, איך אפשר להתגייס ולעזור לגיבורים הנלחמים על קיומנו?
בחור אחד

