מפקד פלחה״ן בנח״ל, רב-סרן יואב, שארבעה מלוחמיו נפלו אתמול באסון הנורא בדרום לבנון, אמר ללוחמיו היום (שלישי) לאחר התקרית: "חווינו אירוע קשה מאוד, איבדנו ארבעה מהלוחמים הכי טובים ואהובים בפלגה. ביחד - אנחנו חזקים. נמשיך להילחם עד הצלחת המשימה, נפרק את האויב שפגע בטובי בנינו. אנחנו מחכים לצאת בסיום המשימה, לחבק את המשפחות של הנופלים ומשפחותינו״.

מפקד חטיבת הנח" אמר ללוחמיו כי ״אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים איבדנו ארבעה מטובי בנינו, יצאנו למערכה הזו כדי להגן על תושבי הצפון, להילחם באויב ולהסיר את האיום מעל יישובי הצפון״. האזינו להקלטה מדבריו.

ארבעת הנופלים הם סרן נועם מדמוני ז"ל (22) משדרות, מפקד צוות בסיירת; סמ"ר בן כהן ז"ל (21) מלהבים; סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל (21) מבת ים; וסמ"ר גלעד הראל ז"ל (21) ממודיעין. באירוע הקשה נפצעו גם שלושה לוחמים נוספים באורחים שונים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

התקרית הקשה התרחשה אמש סמוך לשעה 18:30 בכפר בית ליף שבגזרה המערבית בדרום לבנון. כוחות הסיירת פעלו במרחב במטרה לדחוק את מחבלי חיזבאללה ולתפוס שטחים שולטים על קו הרכס החולש על יישובי הצפון, בהם זרעית ושתולה.

לפי הדיווח באתר ynet, הכוח הרגלי נע בכפר ונתקל בחוליית מחבלים שפתחה לעברו באש מטווח קצר בעת שביקש לחצות כביש. במכת האש הראשונה נהרג לוחם אחד ושלושה נפצעו. מיד לאחר מכן, הכוח בפיקודו של סרן נועם מדמוני ז"ל הסתער קדימה לעבר מקור הירי, אך ספג אש עזה מאחור ומהצד, מה שהוביל לנפילתם של הקצין ושני לוחמים נוספים.

הקרב התפתח להיתקלות פנים אל פנים, כאשר מפקד חטיבת הנח"ל ומפקד הגדס"ר נמצאים בחזית הלחימה ומנהלים את הקרב מקרוב. תחת אש כבדה, שכללה גם ירי טילי נ"ט לעבר הכוחות, בוצעו פעולות חילוץ מורכבות של הנפגעים.

הלוחמים השיבו באש לעבר מקורות הירי ובשילוב סיוע אווירי של חיל האוויר וירי טנקים, הצליחו לחסל את חוליית המחבלים. גורמים צבאיים ציינו כי הפעילות במרחב נמשכת בעוצמה, ובמהלכה נתפסו כמויות גדולות של אמצעי לחימה הכוללים טילי RPG ומקלעים.

צה"ל ממשיך בחקירת נסיבות האירוע ובמקביל מעמיק את האחיזה בשטחים השולטים בדרום לבנון. בתוך כך, בצה"ל מציינים כי לצד הלחימה הקרקעית העצימה, נרשמה ביממה האחרונה ירידה מסוימת בהיקף השיגורים לעבר העורף הישראלי, אך הכוחות ערוכים להמשך המערכה עד להשגת הביטחון המלא לתושבי הצפון.