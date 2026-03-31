בתפקיד לא ברור: אלון מאסק הצטרף לשיחות על המלחמה באיראן

הטלפון בין הנשיא דונלד טראמפ לראש ממשלת הודו נרנדרה מודי נערך ב־24 במרץ, על רקע מתקפה ממושכת של ארה״ב וישראל על מטרות באיראן. לפי גורמים אמריקאים, הנושא המרכזי היה הבטחת המשך תנועת האניות דרך מיצרי הורמוז - נתיב ימי המעביר כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית. שגריר ארה״ב בהודו, סרג׳יו גור, ציין כי "המנהיגים דנו במצב במזרח התיכון ובחשיבות שמירת המעבר בים פתוח ובטוח".

בעקבות השיחה, פרסם מודי הודעה ברשת X: "הודו תומכת בהפחתת המתיחות והשבת השלום במהרה. שמירה על פתיחות מיצרי הורמוז חיונית לכלכלת העולם".

המשבר, שהביא כמעט לעצירה של הובלות נפט דרך המיצרים, מוגדר ע״י סוכנות האנרגיה הבינלאומית כ״הפרעת האספקה הגדולה בהיסטוריה״. הודו, שמייבאת כ־90% מצרכי האנרגיה שלה, סובלת מהשלכות ישירות. מודי אמר בפרלמנט כי מדובר ב״אתגר חסר תקדים״, בעוד טראמפ הודיע על הפוגה של חמישה ימים בתקיפות על מתקני האנרגיה האיראניים.

נוכחותו של מאסק - ותמיהות הדיפלומטיות

לפי ה"ניו יורק טיימס", מאסק היה על הקו בזמן השיחה - אף שאינו נושא בשום תפקיד ממשלתי רשמי. לא הובהר אם דיבר או נכח כמאזין בלבד, אך עצם הכללתו הציתה דיון חריף בוושינגטון ובניו דלהי.

חוקרים מציינים כי ייתכן שמדובר בהקשר עסקי: שירות האינטרנט הלווייני Starlink שבבעלות מאסק קיבל רישיון מסחרי בהודו בשנה שעברה לאחר עיכובים ארוכים, בעקבות הסכמים עם חברות התקשורת המקומיות רילאיינס ג’יו ו–Bharti Airtel. במקביל, השירות מתרחב במפרץ הפרסי, שם משבר האזור והאינטרנט המוגבל באיראן הפכו את ציוד הלוויין הנייד של החברה למבוקש במיוחד - כשמחיר ערכות בשוק השחור באיראן הגיע עד 4,000 דולר ליחידה.

תופעה חוזרת

השתתפותו של מאסק בשיחות רגישות בין מנהיגים איננה חסרת תקדים. בנובמבר 2024 דווח כי נשיא ארה״ב אז, טראמפ, העביר לזמן קצר את השפופרת למאסק במהלך שיחת ברכה עם נשיא אוקראינה זלנסקי - מעשה שעורר דאגה בקרב בכירים שלא ראו בעין יפה את מעורבותו של מי שאינו בעל תפקיד ביטחוני. בנוסף, בתחילת 2025 נפגש מודי עם מאסק בפגישה פרטית בוושינגטון, עוד לפני פגישתו הרשמית עם טראמפ - מהלך שעורר תהיות לגבי עומק הקשר בין היזם למנהיגים מדיניים. טראמפ עצמו טען אז כי אינו יודע "מדוע ניפגשו", אך הוסיף כי "כנראה מאסק רוצה לעשות עסקים בהודו".