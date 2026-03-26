מיליארדי דולרים: זו המדינה היחידה בעולם שמרוויחה מהמלחמה

על רקע העלייה החדה במחירי הנפט, הכלכלה הרוסית היא מהבודדות בעולם שמרוויחות מהעימות בין ארצות הברית וישראל לבין איראן.

לפי דיווח ב'טלגרף' הבריטי, פוטין מרוויח לפחות 760 מיליון דולר ביום, בעוד המלחמה מגבירה את הביקוש לנפט רוסי.

הכנסותיה של רוסיה מנפט וגז צפויות להכפיל את עצמן החודש, מ-12 מיליארד דולר לכמעט 24 מיליארד דולר, בעקבות עליית מחירי הנפט והגז וההקלות הזמניות מהסנקציות האמריקאיות.

נגידת הבנק המרכזי של רוסיה, אלווירה נביולינה, ציינה כי מוקדם עדיין להעריך את השפעת העלייה במחירי הנפט על הכלכלה הרוסית.

גורמים המעורים בדיונים העריכו כי גם אם המשבר באיראן יסתיים במהירות, מחירי הנפט צפויים לשמור על פרמיית סיכון בתקופה הקרובה. לפי ההערכות, הכנסות הנפט והגז של רוסיה עשויות להגיע ל-218.5 מיליארד דולר השנה - גבוה ב-63% מהתחזיות שלפני הסכסוך.