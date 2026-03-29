דובר צה"ל מודיע היום על חיסולם של כ-10 מחבלים חמושים ומחבל שהפר את ההסכם לאחר ששוחרר במסגרת מבצע 'כנפי דרור'.
לפי הודעת צה"ל, הלילה (ראשון), כוחות צה"ל זיהו חולייה של כעשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס, שפעלו במרכז רצועת עזה. מיד לאחר הזיהוי, צה"ל תקף וחיסל את המחבלים החמושים להסרת איום.
באירוע נוסף אמש, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 חיסלו את המחבל אחמד פאיז סאלם אבו רידה, מחבל שהפר באופן שיטתי את תנאי ההסכם, בין היתר בכך שחצה מספר פעמים את הקו הצהוב, העביר כספים לחשודים עבור פעילות טרור והיווה איום על כוחות צה״ל. המחבל נעצר במהלך המלחמה בעקבות מעורבותו בפעילות טרור ושוחרר במסגרת מבצע 'כנפי דרור'.
"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", לשון הודעת צה"ל.
