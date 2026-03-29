כיכר השבת
הפר את ההסכם 

המחבל ששוחרר בעסקת החטופים עשה טעות אחת יותר מדי - אתמול הוא חוסל

דובר צה"ל מודיע על חיסולם של 11 מחבלים ברצועת עזה שהיוו איום על הכוחות ופעלו במרכז הרצועה | באירוע אחר חוסל מחבל ששוחרר במסגרת עסקת החטופים והפר את תנאי שחרורו (חדשות) 

מחבלים משוחררים מגיעים לעזה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

דובר צה"ל מודיע היום על חיסולם של כ-10 מחבלים חמושים ומחבל שהפר את ההסכם לאחר ששוחרר במסגרת מבצע 'כנפי דרור'.

לפי הודעת צה"ל, הלילה (ראשון), כוחות צה"ל זיהו חולייה של כעשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס, שפעלו במרכז רצועת עזה. מיד לאחר הזיהוי, צה"ל תקף וחיסל את המחבלים החמושים להסרת איום.

באירוע נוסף אמש, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 חיסלו את המחבל אחמד פאיז סאלם אבו רידה, מחבל שהפר באופן שיטתי את תנאי ההסכם, בין היתר בכך שחצה מספר פעמים את הקו הצהוב, העביר כספים לחשודים עבור פעילות טרור והיווה איום על כוחות צה״ל. המחבל נעצר במהלך המלחמה בעקבות מעורבותו בפעילות טרור ושוחרר במסגרת מבצע 'כנפי דרור'.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", לשון הודעת צה"ל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר