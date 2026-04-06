לוחמי חטיבת הנח"ל חיסלו את שלושת המחבלים שהרגו ארבעה מחבריהם

סרן נועם מדמוני, סמל-ראשון בן כהן, סמל-ראשון מקסים אנטיס וסמל-ראשון גלעד הראל ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון, במסגרת פעילותם כוחות החטיבה מחסלים מחבלים, מאתרים ומשמידים אמצעי לחימה ותשתיות טרור.

במהלך פעילותם, החטיבה חיסלה את שלושת המחבלים שהרגו את ארבעת לוחמי סיירת נח"ל - סרן נועם מדמוני ז"ל, סמל-ראשון בן כהן ז"ל, סמל-ראשון מקסים אנטיס ז"ל וסמל-ראשון גלעד הראל ז"ל. המחבלים חוסלו בקרבות פנים אל פנים, ולאחר מכן באמצעות מודיעין מדויק אומת כי מדובר באותם מחבלים האחראים לנפילתם של החללים.

מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה אריק מויאל

כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון ימשיכו לפעול במטרה להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

מפקד חטיבת הנח"ל בדרום לבנון: "המשימה שלנו ברורה - להגן על תושבי הצפון. שילמנו מחירים כבדים בימים האחרונים עם נפילתם של ארבעה לוחמים מהסיירת, הצלחנו לחסל את אותם המחבלים ולהמשיך קדימה".