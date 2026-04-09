ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (חמישי) על פתיחה מיידית במשא ומתן עם מדינת לבנון לכונן יחסי שלום בין המדינות, כך הודיעה לשכת ראש הממשלה.

ישראל תפעל לכינון הסדרים מדיניים וביטחוניים מול לבנון, כאשר על פי הצהרת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, "המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון". הדברים מגיעים על רקע הודעת לשכת ראש הממשלה על כוונה לקדם ערוץ הידברות רשמי מול המדינה השכנה מצפון.

ההחלטה על קידום המהלך התקבלה לאחר שראש הממשלה הבהיר כי "לאור הפניות החוזרות ונשנות של לבנון לפתוח במשא ומתן ישיר עם ישראל, הנחיתי אתמול בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בהקדם האפשרי". הנחיה זו מסמנת שינוי בגישה הישראלית בעקבות פניות שהתקבלו מהצד הלבנוני בתקופה האחרונה.

במקביל להנחיה לפתוח במשא ומתן, התייחס נתניהו גם להתפתחויות הפנימיות בלבנון וציין כי "ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות". דרישה זו לפירוז עיר הבירה הלבנונית נתפסת בירושלים כצעד חיובי בדרך ליצירת מציאות ביטחונית חדשה באזור.