כיכר השבת
ברקע המלחמה עם חיזבאללה

נתניהו בהודעה דרמטית: נפתח במשא ומתן ישיר עם לבנון להסכם שלום

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על פתיחה במשא ומתן עם מדינת לבנון על מנת להסדיר את היחסים בין המדינות ואף להגיע להסכם שלום אפשרי | נתניהו הביע הערכה לקריאתו של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות (חדשות) 

רה"מ נתניהו

ראש הממשלה הודיע היום (חמישי) על פתיחה מיידית במשא ומתן עם לכונן יחסי שלום בין המדינות, כך הודיעה לשכת ראש הממשלה.

ישראל תפעל לכינון הסדרים מדיניים וביטחוניים מול לבנון, כאשר על פי הצהרת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, "המשא ומתן יתמקד בפירוק מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון". הדברים מגיעים על רקע הודעת לשכת ראש הממשלה על כוונה לקדם ערוץ הידברות רשמי מול המדינה השכנה מצפון.

ההחלטה על קידום המהלך התקבלה לאחר שראש הממשלה הבהיר כי "לאור הפניות החוזרות ונשנות של לבנון לפתוח במשא ומתן ישיר עם ישראל, הנחיתי אתמול בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בהקדם האפשרי". הנחיה זו מסמנת שינוי בגישה הישראלית בעקבות פניות שהתקבלו מהצד הלבנוני בתקופה האחרונה.

במקביל להנחיה לפתוח במשא ומתן, התייחס נתניהו גם להתפתחויות הפנימיות בלבנון וציין כי "ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות". דרישה זו לפירוז עיר הבירה הלבנונית נתפסת בירושלים כצעד חיובי בדרך ליצירת מציאות ביטחונית חדשה באזור.

7
לפעול בעוצמה קטלנית ובדיוק כירורגי נגד תשתיות חיזבאללה להשמיד את כל המפקדים והמפקדות במרחב לבנון לחסל כל דרג פיקודי בחזית הצפונית למחוק מערכי טילים רקטות ומחסני נשק אסטרטגיים ולרסן את הטרור הלבנוני עד להשגת הכרעה צבאית מלאה וניצחון מוחץ בשטח
טל
6
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע עם ישראל מתאחד בתפילה ובאמירת תהילים להצלחת חיילי צה״ל והגנת המדינה מול חיזבאללה פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ישמור את החיילים בכל משימתם ויביא ישועה במהרה
דוד
5
ככה לא מנצחים ככה מפסידים .....
שינדלר
4
התקפלות מספר 2 של נתניהו השבוע בשני הזירות שהוא מנצח בצורה הכי מדהימה תשאלו מה קרה התשובה: "לב מלכים ושרים ביד השם" או כמו שאמרו מצרים "אצבע אלוקים היא"
טראמפ
תגיד לי, מה קורה איתך?! ההיפך הגמור! חיסול חיזבאללה, ובעקבות זה הסכם שלום עם לבנון (שעד היום אפילו לא העיזו להגיד בקול שהם רוצים להיפטר מחיזבאללה ולכונן שלום עם ישראל), זהו הישג אדיר שמתרגם נכון את תוצאות המלחמה!
איש עברי
תגובה של ביביסט מצוי
חיים
3
כמה עצוב לראות מה שקורה
יד
2
זה מעולה אבל הבעיה שקשה לסמוך עליהם שיקיימו את הפירוז, החיזבאללה לא סופרים את צבא לבנון, ולא נראה לי שהם מוכנים להגיע למלחמת אזרחים בשביל שלום עם ישראל
אדיר
1
טראמפ הכריח אותו ביבי הרי מעוניין במילחמה אין סופית
אמסלם

