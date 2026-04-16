חינוך לתפארת: הכוחות נכנסו לבית ספר בלבנון - וגילו שם מאות כלי נשק | תיעוד

חיילים שנכנסו לבית ספר בדרום לבנון גילו מצבור ענק של כלי נשק ארוך, מוכנים לשימוש |לצד אמצעי הלחימה אותרו גם דגלים וסממנים של ארגון הטרור חיזבאללה. הכוחות החרימו את אמצעי הלחימה והמשיכו לפעול לסריקה ונטרול המרחב ממחבלים (צבא) 

יותר מ-130 אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה אותרו בתוך מבנה של בית ספר במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון. בין כלי הנשק שנמצאו במקום היו רובי קלאצ'ניקוב, אקדחים וציוד לחימה נוסף, כך לפי הודעה של דובר צה"ל.

לצד מצבורי הנשק, נמצאו בתוך המוסד החינוכי גם דגלים וסממנים המזוהים עם הארגון. הממצאים הללו מהווים עדות נוספת לאופן שבו חיזבאללה מנצל מבנים אזרחיים ואת האוכלוסייה המקומית בלבנון לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

הגילוי התרחש במהלך פעילות מבצעית של חטיבת גבעתי הפועלת תחת פיקוד אוגדה 98. הכוחות החרימו את כלל אמצעי הלחימה שנמצאו במתחם והמשיכו בסריקות במטרה לנטרל מחבלים ולטהר את המרחב מתשתיות טרור.

הפעילות בבינת ג'בייל היא חלק מהתמרון הקרקעי הממוקד שמבצעים כוחות צה"ל בדרום לבנון. המבצע נועד להשמיד את תשתיות הטרור שהקים חיזבאללה בסמוך לגבול, תוך התמודדות עם שימוש הארגון במתקנים אזרחיים לצורכי לחימה.

