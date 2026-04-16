הכוחות בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

יותר מ-130 אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה אותרו בתוך מבנה של בית ספר במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון. בין כלי הנשק שנמצאו במקום היו רובי קלאצ'ניקוב, אקדחים וציוד לחימה נוסף, כך לפי הודעה של דובר צה"ל.

לצד מצבורי הנשק, נמצאו בתוך המוסד החינוכי גם דגלים וסממנים המזוהים עם הארגון. הממצאים הללו מהווים עדות נוספת לאופן שבו חיזבאללה מנצל מבנים אזרחיים ואת האוכלוסייה המקומית בלבנון לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. הגילוי התרחש במהלך פעילות מבצעית של חטיבת גבעתי הפועלת תחת פיקוד אוגדה 98. הכוחות החרימו את כלל אמצעי הלחימה שנמצאו במתחם והמשיכו בסריקות במטרה לנטרל מחבלים ולטהר את המרחב מתשתיות טרור. הפעילות בבינת ג'בייל היא חלק מהתמרון הקרקעי הממוקד שמבצעים כוחות צה"ל בדרום לבנון. המבצע נועד להשמיד את תשתיות הטרור שהקים חיזבאללה בסמוך לגבול, תוך התמודדות עם שימוש הארגון במתקנים אזרחיים לצורכי לחימה.

