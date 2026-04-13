מזהים - ומחסלים| צילום: צילום: דובר צה"ל
מזהים - ומחסלים (צילום: דובר צה"ל)
כוחות יחידת מגלן איתרו וחיסלו אתמול (ראשון), שלושה מחבלים חמושים בעזרת אמצעי תצפית מתקדמים. המחבלים היו בדרכם להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי וחוסלו בתקיפה מדויקת מהאוויר.
באירוע נוסף, כוחות יחידת אגוז איתרו וחיסלו חוליית מחבלים שתכננה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב באמצעות רחפני נפץ. זמן קצר לאחר מכן, זוהה מחבל נוסף ובשיתוף פעולה בין כוחות אגוז ומגלן המחבל חוסל באמצעות רחפן של כוחותינו. כמו כן, הכוחות זיהו משגר טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל והשמידו אותו בתקיפה מדויקת.
0 תגובות