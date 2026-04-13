כיכר השבת
תיעוד מטורף

המחבל חשב שהוא מוגן תחת העץ - וחוסל בתקיפה ממוקדת של רחפן נפץ | צפו

כוחות יחידת אגוז איתרו וחיסלו בדרום לבנון  חוליית מחבלים שתכננה לפגוע בכוחות צה"ל באמצעות רחפני נפץ | זמן קצר לאחר מכן, זוהה מחבל נוסף ובשיתוף פעולה בין הכוחות הוא חוסל באמצעות רחפן של כוחותינו | כמו כן, הכוחות זיהו משגר ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל והשמידו אותו בתקיפה מדויקת (צבא)

כוחות יחידת מגלן איתרו וחיסלו אתמול (ראשון), שלושה מחבלים חמושים בעזרת אמצעי תצפית מתקדמים. המחבלים היו בדרכם להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות בטווח הזמן המיידי וחוסלו בתקיפה מדויקת מהאוויר.

באירוע נוסף, כוחות יחידת אגוז איתרו וחיסלו חוליית מחבלים שתכננה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב באמצעות רחפני נפץ. זמן קצר לאחר מכן, זוהה מחבל נוסף ובשיתוף פעולה בין כוחות אגוז ומגלן המחבל חוסל באמצעות רחפן של כוחותינו. כמו כן, הכוחות זיהו משגר טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל והשמידו אותו בתקיפה מדויקת.

פעילות כוחות צה"ל בבינת' ג'בל (צילום: דובר צה"ל)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר