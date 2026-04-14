כיכר השבת
ידבר עמים תחתינו

תיעוד חריג מלבנון: המחבלים זורקים את הנשק ונכנעים לכוחות

דובר צה"ל פרסם היום תיעוד של כניעת מחבלי חיזבאללה לכוחות צה"ל בבינת ג'בל בדרום לבנון | בסרטון נראה מחבל כשהוא משליך את הנשק הארוך שלו למרחק לאחר שחבריו חוסלו על ידי לוחמי צה"ל (צבא) 

המחבל נכנע ומשליך את נשקו (צילום: דובר צה"ל)

שלושה ובהם מחבל מיחידת 'כוח רדואן' נכנעו ללוחמי סיירת גבעתי במהלך קרב בבינת ג׳בייל, כך מדווח הערב (שלישי) דובר צה"ל.

לפי הדיווח שנתמך בסרטון שפרסם הצבא, אתמול (שני), לוחמי סיירת גבעתי ניהלו קרב מטווח קצר מול חוליית מחבלי חיזבאללה ובהם מחבל מיחידת 'כוח רדואן' בבינת ג׳בייל. הכוח חתר למגע ופתח באש מדויקת לעבר המחבלים.

בסיום הקרב, שלושה מחבלים השליכו את נשקם ונכנעו ללוחמים. לאחר מכן, הועברו המחבלים להמשך חקירה ביחידה 504.

צפו בתיעוד.

