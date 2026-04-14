"לא פגעתי": התירוץ המביך של המחבל הצעיר בחדר מול החוקרים

התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום נגד 11 נאשמים פלסטינים, תושבי כפר תקוע הערבי, בתום חקירה ממושכת ומסועפת שניהלה יחידת 'חץ יהודה' של מחוז ש"י. הפרשה, שזכתה לכינוי המבצעי "זריקת עידוד", עסקה בשורה של אירועי טרור עממי שכללו יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון ורכבים צבאיים שנעו בגזרת יהודה ועל ציר 60, המהווה עורק תחבורה ראשי באזור.

החקירה נפתחה בעקבות עלייה משמעותית באירועי הפרות סדר אלימות בגזרה, אשר סיכנו באופן ממשי את חיי הלוחמים והנוסעים בדרכים. זרוע היל"פ (יחידה ללחימה בפשיעה) של יחידת 'חץ יהודה' ריכזה מאמצים מודיעיניים מדויקים במשך מספר שבועות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ושיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל הפועלים בשטח. המטרה הייתה לשים את היד על חוליות המבצעים שפעלו באופן שיטתי נגד כוחות הביטחון.

ממצאי החקירה העלו כי המעורבים נהגו לארוב לכוחות הפועלים בכפר ובסביבתו, ולהשליך לעברם בקבוקי תבערה (בקת"בים) ואבנים מטווח קצר. באחד המקרים שתועדו, נגרם נזק לכלי רכב צה"ליים כתוצאה מהשלכת הבקת"בים - אירוע שיכול היה להסתיים באסון כבד אילולא המיגון של כלי הרכב.

במהלך המבצע נעצרו תחילה חמישה חשודים, מהם שלושה בגירים, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט הצבאי לצורך המשך פעולות החקירה.

עם התפתחות הפרשה והעמקת החקירה, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית נגד מעורבים נוספים. בשתי פעימות שונות נעצרו שמונה חשודים נוספים, ביניהם חמישה קטינים.

אחד הממצאים המרכזיים שהובילו להפללת הנאשמים היה התיעוד שהם עצמם יצרו; התברר כי חלק מהנאשמים נהגו לתעד את רגעי השלכת בקבוקי התבערה לעבר רכבי הצבא ולהעלות את הסרטונים לרשתות החברתיות כדי לזכות ב"אהדה" ותמיכה.

באחד מרגעי השיא של החקירה, הטיחו החוקרים באחד הנאשמים את הראיות המפלילות נגדו, הכוללות סרטון שהעלה לרשת. הנאשם הצעיר, שהבין כי הוא נתפס בשעת מעשה, ניסה להצדיק את מעשיו בטענה המיתממת: "אבל לא פגעתי..."

למרות ניסיונו להפחית מחומרת המעשה, במשטרה ובפרקליטות הצבאית הדגישו כי עצם השלכת חומר דליק ומסוכן לעבר בני אדם מהווה עבירה חמורה של סיכון חיים, ללא קשר לתוצאה הסופית של הפגיעה.

לצד כתבי האישום שהוגשו נגד 11 המעורבים, הגישה התביעה הצבאית בקשה למעצרם של שישה מהם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם, בשל המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממעשיהם. במחוז ש"י ציינו כי פעילות יחידת 'חץ יהודה' היא חלק ממאמץ רחב יותר למיגור הטרור העממי באזור יהודה ושומרון, וכי המשטרה תמשיך להפעיל את כל היכולות והאמצעים שברשותה, יחד עם מג"ב וצה"ל, כדי להביא למיצוי הדין עם כל מי שבוחר לקחת חלק בפעילות חבלנית נגד כוחות הביטחון והאזרחים.