בקרוב: ישיבת הסדר קרבית-חרדית אקדמית, להכשרת קצינים חרדים

שנתיים לאחר נפילתו של סמ"ר בצלאל צבי קובץ ז"ל בקרבות ברצועת עזה, ברשת ישיבות ההסדר החרדיות "דרך חיים" הודיעו על הקמת פרויקט הנצחה ייחודי ומעשי, ובמסגרתו תוקם ישיבת "עטרת צבי", ישיבת ההסדר הקרבית-חרדית הראשונה מסוגה, שנועדה להכשיר את דור המפקדים והמחנכים הבא במגזר החרדי.

סיפורו של קובץ ז"ל משקף את פריצת הדרך שהוא עצמו סימן בחייו. כמו צעירים חרדים רבים, הוא היה עם דיחוי מגיוס, אך בחר להגיע לישיבת ההסדר הקרבית-חרדית "בצוותא", שם סייעו לו להתגייס לשירות קרבי משמעותי בגדוד "נצח יהודה". על אף שלא החזיק בנתוני פתיחה לקצונה, הוא הפך עולמות כדי לצאת לקורס מפקדי כיתות, והפך למ"כ אהוב ומקצוען בצורה יוצאת דופן בגדוד.

השאיפה של בצלאל קובץ ז"ל למנהיגות לא עצרה שם, וגם תוך כדי הלחימה העצימה בחאן יונס הוא המשיך להילחם על יציאה לקורס קצינים, ואף קיבל את הודעת הקבלה הרשמית בעיצומם של הקרבות. ביום שבו היה אמור לעזוב את הרצועה ולהתחיל את הקורס, נפגע באורח אנוש בהיתקלות שבה נפלו שניים מחבריו לצוות, וארבעה ימים לאחר מכן נפטר מפצעיו.

משה פרי גן, סמנכ״ל פיתוח ואסטרטגיה ברשת ישיבות ההסדר החרדיות "דרך חיים", מסביר כי ההחלטה על הקמת הישיבה נולדה מתוך רצון ליצירת הנצחה חיה ויוצרת. לדבריו, היה להם חשוב להנציח את בצלאל ולהשלים את הצעדים שהוא עצמו ביקש לבצע. בתהליך ממושך שנערך יחד עם המשפחה, החברים והפקודים, התגבשה ההבנה כי הדרך הנכונה ביותר היא פתיחת ישיבה שתעניק משמעות תורנית, איכותית וצבאית, במטרה לגדל את דור העתיד של המפקדים והקצינים החרדים, שיהיו מחנכים עבור חייליהם בדיוק כפי שהיה בצלאל.

המודל המבני של הישיבה החדשה יתפרס על פני מסלול מובנה של חמש שנים, המשלב בין עולמות הקודש, השירות המבצעי וההכשרה המקצועית האקדמית. בשנתיים הראשונות ילמדו הצעירים בישיבה ויחלו את לימודיהם האקדמיים, לאחר מכן יתגייסו לשנתיים של שירות צבאי קרבי מלא, ובשנה החמישית יחזרו לישיבה לצורך השלמת התואר והתחלת העבודה המעשית בשטח החינוכי.

כדי להוציא את החזון אל הפועל, נרקם שיתוף פעולה תקדימי עם המכללה האקדמית לוינסקי-וינגייט. על פי המתווה השוטף, הבחורים יקדישו את שעות הבוקר ללימודי קודש, והחל משעות הצהריים ישתלבו בלימודי תואר ראשון בחינוך עם הסמכה לחינוך גופני. הלימודים הללו יכללו תכנים נרחבים של פיקוד ומנהיגות, אותם יובילו בפועל חבריו של בצלאל ז"ל מהישיבה, ששימשו כקצינים ומפקדים לצידו בשדה הקרב.

מעבר לשירות המבצעי, התוכנית שמה דגש משמעותי על היום שאחרי השחרור והחזרה לקהילה. לראשונה במגזר, הסטודנטים במסלול יוסמכו כמאמני כושר ומדריכי קרב מגע, מתוך תפיסה המבקשת לקחת את עולמות הכושר והחוסן הגופני למקום שמרומם את התלמידים בהיבט הפיזי, המנטלי, הרוחני והצבאי כאחד.

התוכנית החדשנית תשלב לימודי קודש עם תואר ראשון בחינוך וספורט במכללת לוינסקי-וינגייט, במטרה להצמיח את שדרת הפיקוד הבאה של המסלולים החרדים בצה"ל בחטיבת החשמונאים ובנצח יהודה ותשפיע על מערכת החינוך החרדית.

לדברי פרי-גן הרעיון המרכזי שמניע את הפרויקט הוא יצירת שדרת מפקדים בעלי זהות חרדית ותורנית עמוקה, שיהיו בעתיד גם קצינים מחנכים ומורים במערכת החינוך. הבוגרים שיבינו לעומק את המערכת הצבאית והחינוכית יוכלו להמשיך להדריך במסגרות השונות, ולהעביר הלאה את ערכי השילוב והנתינה גם לדורות הבאים של התלמידים.

