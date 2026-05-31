( צילום: מד"א )

שתי נערות נפצעו הערב (ראשון) בפיגוע דריסה בצומת הגוש, אחת במצב קשה, השנייה באורח בינוני. במד"א מדווחים גם על נפגע חרדה שקיבל טיפול במקום.

לפי הדיווחים, לוחם מגדוד נחשון (90) של חטיבת כפיר הוא זה שניטרל את המחבל שביצע פיגוע דריסה באמצעות רכב בצומת גוש עציון. הרכב הפוגע נע בכיוון קריית ארבע ופגע בהולכי רגל ששהו באזור צומת הגוש. הדיווח הראשוני על אודות אירוע הדריסה התקבל במוקד מגן דוד אדום במרחב ירושלים בשעה 20:09. חובשים ופרמדיקים של הארגון הגיעו לזירה והחלו בהענקת סיוע רפואי לפצועים.

- צילום: דוברות מד"א | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:07

ממד"א נמסר: "בשעה 20:09 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על רכב שפגע במספר הולכי רגל בצומת גוש עציון לכיוון קרית ארבע. מדיווח ראשוני בלבד: חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-4 פצועים, בהם: 2 פצועים במצב קשה, בהכרה".

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לדיווח דובר צה״ל אודות פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון:

כוחות משטרה רבים ממחוז ש״י פועלים כעת בזירה, זאת תוך שחובשים מיחידת ׳חץ יהודה׳ העניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים.

בשלב זה הכוחות מבודדים את הזירה ומבצעים סריקות לשלילת חשודים נוספים".

מד"א עדכן כי "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, נערה בת 17 במצב קשה עם חבלות בגפיים, צעירה בת 15 במצב בינוני עם חבלה בפנים. במקום נפגע חרדה אחד".

מ'הצלה יו״ש ללא גבולות' נמסר:

סמוך לשעה 20:09 התקבל דיווח על פיגוע דריסה בצומת גוש עציון על ציר 60.

אסף וילף וחיים שרעבי כונני הצלה יו״ש ללא גבולות מד״א שהגיעו למקום מספרים: ״כשהגענו למקום הבחנו שמדובר בפיגוע דריסה ובכ-3 נפגעים באירוע, מתוכם נערה כבת 17 במצב קשה עם חבלות גפיים, צעירה כבת 15 במצב קל עם חבלת ראש ונפגע חרדה. כאמור המחבל נוטרל במקום. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים שהגיעו למקום, הענקנו לפצועים טיפול רפואי ראשוני הכולל חבישות וקיבועים. והם פונו במצבים קשה וקל אל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים.״