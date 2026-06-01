הפצ"ר מרגיז את הימין: מערכת משפטית חזקה היא תנאי ללחימה

הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, נשא היום (שני) נאום מקיף בכנס לשכת עורכי הדין 2026 – הפורום הפומבי הראשון שבו הוא מופיע מאז כניסתו לתפקיד.

בנאומו, הציג הפצ"ר את תפיסת עולמו לגבי מקומו של המשפט בלחימה, סיכם את פעילות היחידה במהלך מבצע "שאגת הארי", והתייחס חזיתית לאיומים המשפטיים והמדיניים שמדינת ישראל מתמודדת עימם בעולם.

אלוף אופיר, שהכיר את המערכת מקרוב בשנותיו כיועץ המשפטי למערכת הביטחון, ציין כי כניסתו לתפקיד התרחשה בעיצומה של מלחמה ממושכת ורב-זירתית, וברגע משבר קשה עבור הפרקליטות הצבאית. הוא הגדיר שני יעדים מרכזיים המובילים אותו: השבת אמון המפקדים, הלוחמים והציבור במערכת המשפטית הצבאית, וקידום היחידה כך שתבטיח את שלטון החוק כחלק בלתי נפרד מהחתירה לניצחון.

"אנחנו לא מתבוננים מהצד – אנחנו חלק מהמערך המבצעי"

הפצ"ר הדגיש בדבריו כי הוא שולל לחלוטין את התפיסה לפיה המשפטנים בצבא הם גורם חיצוני המציב רק סייגים ומגבלות. "הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל – במובן הממשי ביותר", הבהיר אופיר, "מערכת משפטית צבאית איתנה, עצמאית ומעורבת אינה מכשול בפני פעולה צבאית מוצלחת ויעילה. היא תנאי ליכולתו של צה"ל לפעול לאורך זמן, בהצלחה, באפקטיביות, ומתוך לגיטימציה".

לדבריו, מודל העבודה שהוא מוביל מבוסס על שותפות מוקדמת, שבה המפקד אינו ממתין לאישור משפטי בסוף התהליך, אלא פועל יחד עם היועץ המשפטי כחלק מהצוות לקבלת ההחלטה המבצעית הטובה ביותר.

אופיר שיתף כי במהלך מבצע "שאגת הארי", היועצים המשפטיים לקחו חלק פעיל בשעון הלחימה בבור, יחד עם הרמטכ"ל, ואף ישבו בתוך מרכזי ניהול הלחימה באוגדות ובחמ"לים סביב השעון.

המאבק ברשימות השחורות של האו"ם ובעלילת רצח העם בהאג

חלק משמעותי מהנאום הוקדש למערכה המשפטית הבין-לאומית, אשר לפיה מוגדרת כיום כ"איום מרכזי המחייב התמודדות של ממש". הפצ"ר תקף בחריפות את החלטת מזכ"ל האו"ם מהימים האחרונים לכלול את כוחות הביטחון של ישראל ברשימה השחורה של גופים האחראיים לאלימות מינית בסכסוכים, לצד ארגוני טרור כדוגמת חמאס, דאעש ואל-קעידה.

"זוהי האשמה כוזבת וחסרת שחר, שהתאמצנו מאד לנסות ולמנוע אותה, ונמשיך להיאבק בה ובהשלכותיה", הצהיר, והוסיף כי מדובר בשימוש ציני במשפט ככלי לניגוח מדיני.

בהתייחסו לתביעה שמנהלת דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי לצดק בהאג (ICJ), חזר הפצ"ר על העמדה כי ההאשמה בביצוע רצח עם היא "מופרכת וחסרת בסיס". הוא שיבח את התגובה המקצועית המקיפה שהגישה המדינה לפני מספר חודשים, אשר גובשה במאמץ בין-משרדי חסר תקדים של משרדי המשפטים, החוץ, הביטחון והצה"ל, וציין כי מדובר במסמך המבסס היטב את צדקת דרכה של ישראל.

בחינה עצמית ביושרה: "יש מה לבדוק ולעיתים גם לתקן"

לצד ההגנה על לגיטימיות הפעולות של צה"ל בעולם, הבהיר אלוף אופיר כי צבא הפועל על פי דין מחויב גם לביקורת פנימית קשוחה.

"דווקא משום שאנו מאמינים בצדקת דרכנו, עלינו להמשיך ולבחון את עצמנו ביושרה וללא מורא", אמר, והבהיר כי השמירה על החוק, בדומה לטוהר הנשק, היא אחריות של כלל המפקדים והלוחמים בשטח ולא של משפטני הצבא לבדם. הוא הוסיף כי מתוך הכרה במורכבות המבצעית, בחינת האירועים מחייבת זהירות יתרה, אך לעיתים מחויבותו של צה"ל לערכיו דורשת גם שימוש בכלי אכיפה.

את נאומו חתם הפצ"ר בפנייה לשותפיו בשירות הציבורי ובמערכת הביטחון, כשהוא מביע גאווה בדור הצעיר של המשרתים בפרקליטות הצבאית, המבינים את גודל השליחות המשפטית והמבצעית בעת הזו.