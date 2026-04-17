כוחות צה"ל ומג"ב בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון פעלו במהלך השבוע האחרון בעשרות מבצעים במרחבים שונים ברחבי הגזרה, במסגרת המאמץ המתמשך למאבק בטרור ושמירה על ביטחון האזרחים.

במהלך המבצעים נעצרו יותר מ-70 מבוקשים מסוגים שונים. בין העצורים נמנו מחבלים המזוהים עם ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, מסיתים, מבריחי שוהים בלתי חוקיים ומיידי אבנים ובקבוקי תבערה. במהלך הפעילות אותרו והוחרמו רחפנים ו-12 כלי נשק מסוגים שונים. בין כלי הנשק שנתפסו: רובי M16 ו-M4, אקדחים, רובי ציד ונשקים מאולתרים מסוג "קרלו". לצד כלי הנשק הוחרמו גם תחמושת, חומרי הסתה וציוד צבאי נוסף.

בנוסף לנשק והציוד, הוחרמו יותר מ-100 אלף שקלים אשר היו מיועדים לשימוש בטרור על ידי ארגוני צדקה המעבירים כספים לארגון הטרור חמאס.

"כוחות צה"ל באוגדת יהודה ושומרון בסדיר ובמילואים, ממשיכים לפעול בהתקפה ובהגנה במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.