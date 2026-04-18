כיכר השבת
מבכירי רפא"ל

הלוחם בן ה-48 נפל בקרב והותיר אישה ושתי בנות; באירוע נפצעו עוד שני לוחמים

רס"ב (מיל') ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע בקרב בדרום לבנון • שני לוחמים נפצעו באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל | המשפחה עודכנה (צבא וביטחון)

ברק כלפון הי"ד (צילום: דו"צ)

הותר לפרסום כי באירוע אתמול (שישי) בדרום נפל רס"ב (מיל') ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 שבחטיבה 226.

כלפון הי"ד נפטר למרבה הצער והיגון מפצעיו לאחר שנפצע בקרב. על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע נפצעו שני לוחמים נוספים באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

הלוחמים הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

מרפאל נמסר: "משפחת רפאל מרכינה ראש בצער רב על נפילתו של רס״ב (במיל) ברק כלפון, עובד רפאל, לוחם צנחנים שנפל בקרב בדרום לבנון. ברק היה עובד מסור ומקצועי שעסק בתחומים משמעותיים למען ביטחון מדינת ישראל אותה כה אהב. עובדות ועובדי רפאל מחבקים את שמרית, נוגה מיה וכל המשפחה ברגעים קשים אלה. יהי זכרו ברוך".

האירוע מתרחש על רקע הפעילות המבצעית הנמשכת של כוחות צה"ל בדרום לבנון. כוחות חטיבה 226 פועלים במרחב במסגרת המאמץ להשמדת תשתיות הטרור של ארגון ולהסרת האיום על יישובי הצפון.

כזכור, בימים האחרונים דווח על פעילות מבצעית נרחבת של כוחות עוצבת הקומנדו במרחב בינת ג'בייל, במהלכה הושמדו עשרות תשתיות טרור של חיזבאללה. לוחמי יחידת אגוז ויהל"ם איתרו והשמידו כ-70 תשתיות טרור תוך דקה אחת בשכונת קסבת עינתא.

לוחמי יחידת אגוז בדרום לבנון (צילום: דו"צ)

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית גם ברצועת עזה. אתמול דווח על חיסול שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הפעילות בוצעה על ידי כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' וחטיבת 'הנגב'.

הפעילות המבצעית בשתי הזירות נמשכת במקביל למאמצים הדיפלומטיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אתמול להסכם הפסקת האש הזמנית בלבנון, והסביר כי המהלך מתבצע לבקשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במטרה לקדם פתרון מדיני.

כואב הלב תנחומים למשפחה ברוך דיין האמת
שירי
תנחומים למשפחה ♥️♥️♥️♥️
רחלי
התנדב למילואים כי אין מספיק לוחמים!! ואכמ"ל.
פלוני
אנשים בני 40,50,60 נאלצים להיות במילואים בגלל עשרות אלפי צעירים משתמטים
גיוס לכולם!!!

