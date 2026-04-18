הותר לפרסום כי באירוע אתמול (שישי) בדרום לבנון נפל רס"ב (מיל') ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 שבחטיבה 226.

כלפון הי"ד נפטר למרבה הצער והיגון מפצעיו לאחר שנפצע בקרב. על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע נפצעו שני לוחמים נוספים באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

הלוחמים הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

מרפאל נמסר: "משפחת רפאל מרכינה ראש בצער רב על נפילתו של רס״ב (במיל) ברק כלפון, עובד רפאל, לוחם צנחנים שנפל בקרב בדרום לבנון. ברק היה עובד מסור ומקצועי שעסק בתחומים משמעותיים למען ביטחון מדינת ישראל אותה כה אהב. עובדות ועובדי רפאל מחבקים את שמרית, נוגה מיה וכל המשפחה ברגעים קשים אלה. יהי זכרו ברוך".

האירוע מתרחש על רקע הפעילות המבצעית הנמשכת של כוחות צה"ל בדרום לבנון. כוחות חטיבה 226 פועלים במרחב במסגרת המאמץ להשמדת תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה ולהסרת האיום על יישובי הצפון.

כזכור, בימים האחרונים דווח על פעילות מבצעית נרחבת של כוחות עוצבת הקומנדו במרחב בינת ג'בייל, במהלכה הושמדו עשרות תשתיות טרור של חיזבאללה. לוחמי יחידת אגוז ויהל"ם איתרו והשמידו כ-70 תשתיות טרור תוך דקה אחת בשכונת קסבת עינתא.