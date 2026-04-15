שגריר ישראל בוושינגטון תקף בחריפות את המעורבות הצרפתית וטען כי לפריז אין השפעה חיובית באזור.

​שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, הבהיר אמש (שלישי) כי ירושלים פועלת לצמצום מעורבותה של צרפת במגעים המדיניים מול לבנון.

בראיון שערך בוושינגטון לאחר סבב שיחות ישירות בין המדינות, אמר לייטר כי "אין ספק שאנחנו לא רוצים לראות את הצרפתים מתערבים במשא ומתן הזה".

​השגריר המשיך בקו תקיף ולא דיפלומטי כשטען כי "אנחנו רוצים להרחיק את הצרפתים כמעט מכל דבר ככל האפשר, אבל במיוחד כשמדובר במשא ומתן לשלום".

לייטר הסביר את ההתנגדות הישראלית בכך שהצרפתים אינם תורמים לתהליך, והוסיף כי "הם לא נחוצים. אין להם השפעה חיובית, במיוחד לא בלבנון".

​הדברים מגיעים על רקע הודעה משותפת של 17 מדינות, וצרפת בתוכן, שקראה לישראל וללבנון לנצל את השיחות בתיווך ארצות הברית להשגת הסדר.

למרות הקשרים ההיסטוריים של פריז עם ביירות, בישראל זועמים על ניסיונותיה לקשור בין הפסקת האש עם איראן לבין החזית הלבנונית.

​היחסים בין המדינות מצויים בשפל לנוכח המדיניות האנטי-ישראלית של מקרון לאורך המלחמה, מיומה הראשון בבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

המתיחות האישית בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא מקרון הגיעה לשיא נוסף לאחר שצרפת הגדירה את תקיפות חיל האוויר בלבנון כפעולות "בלתי נסבלות" והתייצבה נגד תמרון קרקעי.